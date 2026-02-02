Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiếp nhận 60 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XVI và 222 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND Thành phố.

Sáng 2-2, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử TPHCM) phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ, tài liệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TPHCM.

Tiếp nhận 60 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 222 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TPHCM.

﻿Thực hiện: VĂN MINH

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam cho biết, từ ngày 15-12-2025 đến ngày 1-2-2026, Ủy ban Bầu cử TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ ứng cử theo quy định.

Theo đó, Ủy ban bầu cử TPHCM tiếp nhận 60 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XVI và 222 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TPHCM.

Hội nghị bàn giao hồ sơ, tài liệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị, Sở Nội vụ TPHCM – cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử TPHCM đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu người ứng cử cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Hồ sơ gồm: danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử ĐBQH khóa XVI và người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhấn mạnh vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam TPHCM trong công tác bầu cử.

Đồng chí cho biết, việc tổ chức các hội nghị hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; đồng thời tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước bầu cử là những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và đang chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai vào sáng 3-2.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Theo quy định, năm nay tổ chức bầu cử sớm. Vì vậy, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh lưu ý, các bước và quy trình đều phải triển khai với tiến độ khẩn trương hơn. Trong đó, yêu cầu hoàn thành các bước hiệp thương; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử diễn ra đúng tiến độ.

Ngoài ra, do quy mô rộng và có những khu vực đặc thù, một số địa bàn của TPHCM sẽ tổ chức bầu cử sớm. Đồng chí lưu ý, việc triển khai các phần việc liên quan cần bảo đảm đúng quy trình, tiến độ đề ra.

VĂN MINH