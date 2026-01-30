Phân công, bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chiều 30-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Lê Minh Trí (bên trái) và đồng chí Đoàn Minh Huấn. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Đồng chí Lê Minh Trí phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Đồng chí Lê Minh Trí sinh năm 1960; quê quán TPHCM; ngày vào Đảng: 6-7-1984; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (từ tháng 8-2024), khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương (từ tháng 11-2025); trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh nhân dân, Cử nhân Luật.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn sinh năm 1971, quê quán Hà Tĩnh; ngày vào Đảng: 16-5-1995; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), khóa XIII, XIV; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy (từ tháng 8-2025), Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (từ tháng 7-2025); trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lịch sử Đảng.

