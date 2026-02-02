Hà Nội: Bàn giao hồ sơ 55 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hồ sơ của 55 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của TP Hà Nội gồm: danh sách trích ngang, lý lịch ứng cử, bản tiểu sử tóm tắt, bản kê khai tài sản và thu nhập cá nhân.

Hà Nội bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Theo HĐND TP Hà Nội, vào 20 giờ tối 1-2, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã diễn ra hội nghị bàn giao danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, tính đến chiều tối 1-2, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội tiếp nhận 55 hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 248 hồ sơ của những người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm đầy đủ thành phần, đúng quy định và tiến độ theo kế hoạch bầu cử.

Ông Nguyễn Xuân Lưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội, Ủy viên Thư ký Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, cho hay, đối với 55 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, hồ sơ gồm: danh sách trích ngang, lý lịch ứng cử, 55 bản tiểu sử tóm tắt và 55 bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân.

Đối với 248 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031, hồ sơ gồm: danh sách trích ngang, 248 bản sao tiểu sử tóm tắt và 248 bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, bảo đảm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Theo bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, việc bàn giao hồ sơ ứng cử là khâu quan trọng trong quy trình bầu cử, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cơ quan liên quan.

NGUYỄN QUỐC