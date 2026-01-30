Danh sách Ban Bí thư khóa XIV

đỒNG CHÍ
Tô Lâm
Năm sinh: 1957
Quê quán: Tỉnh Hưng Yên
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học; Đại học An ninh nhân dân
-------------------------------------------------------
ĐỒNG CHÍ
Trần Cẩm Tú
Năm sinh: 1961
Quê quán: Tỉnh Hà Tĩnh
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
-------------------------------------------------------
đỒNG CHÍ
Lê Minh Hưng
Năm sinh: 1970
Quê quán: Tỉnh Hà Tĩnh
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công
-------------------------------------------------------
ĐỒNG CHÍ
Bùi Thị Minh Hoài
Năm sinh: 1965
Quê quán: Tỉnh Ninh Bình
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật
-------------------------------------------------------
ĐỒNG CHÍ
Nguyễn Trọng Nghĩa
Năm sinh: 1962
Quê quán: Tỉnh Đồng Tháp
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn; Triết học;
Quốc tế học
-------------------------------------------------------
ĐỒNG CHÍ
Trịnh Văn Quyết
Năm sinh: 1966
Quê quán: Thành phố Hải Phòng
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
-------------------------------------------------------
ĐỒNG CHÍ
Lê Minh Trí
Năm sinh: 1960
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh nhân dân, Cử nhân Luật
-------------------------------------------------------
ĐỒNG CHÍ
Phạm Gia Túc
Năm sinh: 1965
Quê quán: Tỉnh Ninh Bình
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Kinh tế
-------------------------------------------------------
ĐỒNG CHÍ
Trần Sỹ Thanh
Năm sinh: 1971
Quê quán: Tỉnh Nghệ An
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
-------------------------------------------------------
ĐỒNG CHÍ
Nguyễn Thanh Nghị
Năm sinh: 1976
Quê quán: Tỉnh Cà Mau
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng
-------------------------------------------------------
ĐỒNG CHÍ
Võ Thị Ánh Xuân
Năm sinh: 1970
Quê quán: Tỉnh An Giang
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công, Cử nhân Khoa học, ngành Sư phạm Hóa học
-------------------------------------------------------
ĐỒNG CHÍ
Phạm Thị Thanh Trà
Năm sinh: 1964
Quê quán: Tỉnh Nghệ An
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Ngữ văn, Thạc sĩ Quản lý giáo dục
-------------------------------------------------------
ĐỒNG CHÍ
Nguyễn Văn Quảng
Năm sinh: 1969
Quê quán: Thành phố Hải Phòng
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật