Danh sách Ban Bí thư khóa XIV

Ngày 30-1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

to-lam.png

đỒNG CHÍ

Tô Lâm

Năm sinh: 1957

Quê quán: Tỉnh Hưng Yên

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học; Đại học An ninh nhân dân

Trần-Cẩm-Tú.png

ĐỒNG CHÍ

Trần Cẩm Tú

Năm sinh: 1961

Quê quán: Tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Lê-Minh-Hưng.png

đỒNG CHÍ

Lê Minh Hưng

Năm sinh: 1970

Quê quán: Tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công

Bùi-Thị-Minh-Hoài.png

ĐỒNG CHÍ

Bùi Thị Minh Hoài

Năm sinh: 1965

Quê quán: Tỉnh Ninh Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật

Nguyễn-Trọng-Nghĩa.png

ĐỒNG CHÍ

Nguyễn Trọng Nghĩa

Năm sinh: 1962

Quê quán: Tỉnh Đồng Tháp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn; Triết học;
Quốc tế học

Trịnh-Văn-Quyết.png

ĐỒNG CHÍ

Trịnh Văn Quyết

Năm sinh: 1966

Quê quán: Thành phố Hải Phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Lê-Minh-Trí.png

ĐỒNG CHÍ

Lê Minh Trí

Năm sinh: 1960

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh nhân dân, Cử nhân Luật

Phạm-Gia-Túc.png

ĐỒNG CHÍ

Phạm Gia Túc

Năm sinh: 1965

Quê quán: Tỉnh Ninh Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Kinh tế

Trần-Sỹ-Thanh.png

ĐỒNG CHÍ

Trần Sỹ Thanh

Năm sinh: 1971

Quê quán: Tỉnh Nghệ An

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Nguyễn-Thanh-Nghị.png

ĐỒNG CHÍ

Nguyễn Thanh Nghị

Năm sinh: 1976

Quê quán: Tỉnh Cà Mau

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng

Võ-Thị-Ánh-Xuân.png

ĐỒNG CHÍ

Võ Thị Ánh Xuân

Năm sinh: 1970

Quê quán: Tỉnh An Giang

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công, Cử nhân Khoa học, ngành Sư phạm Hóa học

Phạm-Thị-Thanh-Trà.png

ĐỒNG CHÍ

Phạm Thị Thanh Trà

Năm sinh: 1964

Quê quán: Tỉnh Nghệ An

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Ngữ văn, Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Nguyễn-Văn-Quảng.png

ĐỒNG CHÍ

Nguyễn Văn Quảng

Năm sinh: 1969

Quê quán: Thành phố Hải Phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

