Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác huấn luyện Hải đội dân quân thường trực

Chuẩn đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân chủ trì kiểm tra. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại các tàu Hải đội dân quân thường trực. Ảnh: ANH THƠ

Tại nơi đến kiểm tra, Đoàn đã nghe chỉ huy Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) báo cáo công tác huấn luyện cho Hải đội dân quân thường trực; thực hành kiểm tra kế hoạch, văn kiện, giáo án, bài giảng phục vụ huấn luyện; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ tàu; công tác chuẩn bị cho hội thi, hội thao năm 2025…

Qua kiểm tra thực tế tại các tàu Hải đội dân quân thường trực, Chuẩn đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, Trưởng đoàn kiểm tra biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Lữ đoàn 171 và các tàu của Hải đội dân quân thường trực đã chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở, vật chất, giáo án, sổ sách phục vụ huấn luyện. Cán bộ, chiến sĩ các tàu cơ bản nắm chắc tính năng, cấu tạo các trang thiết bị trên tàu, xử lý nhanh, dứt khoát các tình huống của đoàn kiểm tra nêu ra.

Huấn luyện bắn súng tiểu liên AK trên tàu dân quân. Ảnh: ANH THƠ

Phó Tham mưu trưởng Hải quân Nguyễn Thiên Quân yêu cầu, trong thời gian tới, Lữ đoàn 171 tiếp tục tổ chức huấn luyện, làm tốt mọi công tác chuẩn bị để các tàu của Hải đội dân quân thường trực tham gia hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện đạt kết quả cao nhất.

MẠNH THẮNG - ANH THƠ