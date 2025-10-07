Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác huấn luyện Hải đội dân quân thường trực

SGGPO

Ngày 7-10, Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân tổ chức kiểm tra công tác huấn luyện, chuẩn bị hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu Hải đội dân quân thường trực năm 2025.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân chủ trì kiểm tra. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại các tàu Hải đội dân quân thường trực.jpg
Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại các tàu Hải đội dân quân thường trực. Ảnh: ANH THƠ

Tại nơi đến kiểm tra, Đoàn đã nghe chỉ huy Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) báo cáo công tác huấn luyện cho Hải đội dân quân thường trực; thực hành kiểm tra kế hoạch, văn kiện, giáo án, bài giảng phục vụ huấn luyện; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ tàu; công tác chuẩn bị cho hội thi, hội thao năm 2025…

Qua kiểm tra thực tế tại các tàu Hải đội dân quân thường trực, Chuẩn đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, Trưởng đoàn kiểm tra biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Lữ đoàn 171 và các tàu của Hải đội dân quân thường trực đã chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở, vật chất, giáo án, sổ sách phục vụ huấn luyện. Cán bộ, chiến sĩ các tàu cơ bản nắm chắc tính năng, cấu tạo các trang thiết bị trên tàu, xử lý nhanh, dứt khoát các tình huống của đoàn kiểm tra nêu ra.

Huấn luyện bắn súng tiểu liên AK trên tàu dân quân.jpg
Huấn luyện bắn súng tiểu liên AK trên tàu dân quân. Ảnh: ANH THƠ

Phó Tham mưu trưởng Hải quân Nguyễn Thiên Quân yêu cầu, trong thời gian tới, Lữ đoàn 171 tiếp tục tổ chức huấn luyện, làm tốt mọi công tác chuẩn bị để các tàu của Hải đội dân quân thường trực tham gia hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện đạt kết quả cao nhất.

Tin liên quan
MẠNH THẮNG - ANH THƠ

Từ khóa

Hải đội dân quân Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân huấn luyện

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn