Quân chủng Hải quân kiểm tra, nắm tình hình tại Vùng 2

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và các cơ quan chức năng thăm, kiểm tra các tàu của Lữ đoàn 167

Theo đó, trong hai ngày 6 và 7-8, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã kiểm tra Lữ đoàn 171, Lữ đoàn 167, Trung đoàn 251, Tiểu đoàn DK1 và cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2. Nội dung kiểm tra tập trung vào các mặt công tác trọng tâm như: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác đảng, công tác chính trị; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và khắc phục khâu yếu, mặt yếu qua các lần kiểm tra trước.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá các cơ quan, đơn vị Vùng 2 cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên; tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; triển khai toàn diện, đồng bộ và có chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

Các đơn vị duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện SSCĐ; huấn luyện đúng phương châm, hoàn thành 100% nội dung, chương trình; tham gia diễu binh A50 đạt kết quả tốt và luyện tập A80 theo đúng kế hoạch; chủ động luyện tập các phương án chiến đấu, tuần tra nắm chắc tình hình khu vực biển được phân công.

Đoàn công tác kiểm tra công tác trực canh quan sát mục tiêu ở các trạm ra đa

Ngành hậu cần, kỹ thuật các đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; bảo đảm an toàn cho 162 lượt tàu đi biển với gần 150.000 hải lý. Nhiều nội dung tồn tại từ các đợt kiểm tra trước đã được đơn vị khắc phục kịp thời.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn An Phong biểu dương tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị trong đợt kiểm tra, đồng thời đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Vùng 2 đã đạt được trong 7 tháng năm 2025. Đồng chí Chính ủy yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng 2 và các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; đồng thời khẩn trương, quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được đoàn công tác chỉ ra.

Chính ủy Hải quân yêu cầu Vùng 2 phải rà soát kỹ kế hoạch công tác năm, bổ sung các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã xác định cũng như những nhiệm vụ phát sinh; tuyệt đối không để sót việc, không hoàn thành hoặc hoàn thành ở mức thấp, nhất là đối với những nhiệm vụ, lực lượng đặc biệt quan trọng. Toàn Vùng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ...

VĂN ĐƯỜNG - QUANG TIẾN