Các lực lượng vào trạng thái cao nhất bảo vệ thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Sáng 10-1, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ xuất quân, báo cáo kết quả huấn luyện các phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tới dự lễ xuất quân có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ; Công an TP Hà Nội.

DSC_8590.JPG
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ xuất quân. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại này, Bộ Công an đã chủ động nắm chắc tình hình về an ninh trật tự tại các địa bàn chiến lược, kịp thời có chủ trương, biện pháp ngăn chặn đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

Các lực lượng tham gia lễ xuất quân

Lực lượng an ninh nhân dân đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn mọi nguy cơ từ sớm, từ xa; quyết tâm giữ vững sự ổn định chính trị, đảm bảo môi trường an ninh tuyệt đối an toàn cho thành công của đại hội.

Tham dự lễ xuất quân còn có lực lượng trực thăng thuộc Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371 Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng).

DSC_8595.JPG
Các lực lượng tham gia lễ xuất quân. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã và đang nêu cao tinh thần trách nhiệm, ngày đêm điều tiết, phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn tuyệt đối cho các đoàn đại biểu tham dự đại hội.

Trong lễ xuất quân, khối xe đặc chủng gồm mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng, xe cơ giới đặc chủng được trang bị cho lực lượng cảnh vệ phục vụ đón, dẫn các đoàn đại biểu cao cấp, khách quốc tế và nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Một số hình ảnh tại lễ xuất quân:

DSC_8615.JPG
Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các lực lượng không được chủ quan trong mọi tình huống, dù là nhỏ nhất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện trọng đại của đất nước thời gian tới. Ảnh: ĐỖ TRUNG
DSC_8617.JPG
DSC_8636.JPG
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa động viên các lực lượng tham gia buổi xuất quân
DSC_8675.JPG
Sau khi lãnh đạo Bộ Công an phát động lễ xuất quân, các lực lượng công an nhân dân tham gia duyệt đội ngũ và diễu hành các phương tiện
DSC_8706.JPG
Lực lượng an ninh nhân dân tham gia lễ xuất quân
DSC_8737.JPG
Lực lượng cảnh sát giao thông
DSC_8752.JPG
Các lực lượng tại lễ xuất quân tham gia diễu hành
DSC_8773.JPG
DSC_8869.JPG
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tại lễ xuất quân. Đây là lực lượng tinh nhuệ của Bộ Công an, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm an toàn cho Đại hội XIV của Đảng sắp tới
DSC_8786.JPG
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ túc trực 24/24 giờ suốt thời gian diễn ra đại hội
DSC_8936.JPG
Lực lượng cảnh vệ, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước
DSC_8966.JPG
Cùng tham gia, có lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh
DSC_9001.JPG
Đoàn xe dẫn đường của cảnh sát giao thông
DSC_9059.JPG
Lực lượng cảnh vệ
DSC_9077.JPG
DSC_9110.JPG
Xe bọc thép đặc chủng của công an nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự
DSC_9158.JPG
DSC_8958.JPG
Máy bay trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) cùng tham gia lễ xuất quân
z7415417905311_0caf8e8605be0d749f0affb80450588b.jpg
DSC_9380.JPG
Tại lễ xuất quân, lực lượng cảnh sát cơ động, đặc nhiệm đã thực hiện tình huống giả định xử lý các đối tượng bạo động
DSC_9414.JPG
DSC_9546.JPG
ĐỖ TRUNG

