Các lực lượng vào trạng thái cao nhất bảo vệ thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Sáng 10-1, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ xuất quân, báo cáo kết quả huấn luyện các phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tới dự lễ xuất quân có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ; Công an TP Hà Nội.
Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại này, Bộ Công an đã chủ động nắm chắc tình hình về an ninh trật tự tại các địa bàn chiến lược, kịp thời có chủ trương, biện pháp ngăn chặn đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.
Lực lượng an ninh nhân dân đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn mọi nguy cơ từ sớm, từ xa; quyết tâm giữ vững sự ổn định chính trị, đảm bảo môi trường an ninh tuyệt đối an toàn cho thành công của đại hội.
Tham dự lễ xuất quân còn có lực lượng trực thăng thuộc Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371 Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng).
Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã và đang nêu cao tinh thần trách nhiệm, ngày đêm điều tiết, phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn tuyệt đối cho các đoàn đại biểu tham dự đại hội.
Trong lễ xuất quân, khối xe đặc chủng gồm mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng, xe cơ giới đặc chủng được trang bị cho lực lượng cảnh vệ phục vụ đón, dẫn các đoàn đại biểu cao cấp, khách quốc tế và nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.