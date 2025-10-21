Bố trí vốn cho dự án có tính chất xoay chuyển tình thế

Chiều 20-10, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu về dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công, vay và trả nợ công năm 2026 và giai đoạn 5 năm 2026-2030.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại kỳ họp thứ 10, chiều 20-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đó, về thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, báo cáo nêu, thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm đạt khoảng 96,7% dự toán; ước cả năm gần 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 16,9% so thực hiện năm 2024, tăng 21,5% so dự toán giao. Chính phủ sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện vượt 25% so dự toán.

Về chi ngân sách nhà nước, 9 tháng đầu năm đạt khoảng 63,1% dự toán, ước cả năm đạt dự toán, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; đã bổ sung khoảng 116.000 tỷ đồng thực hiện các chế độ, chính sách cho người nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo các Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP; dành đủ 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đã bố trí 10.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 và chủ động tiết kiệm chi để xây dựng các trường nội trú liên cấp ở vùng sâu, vùng xa, biên giới trong năm 2025... Về bội chi ngân sách nhà nước, ước cả năm khoảng 3,6% GDP, thấp hơn dự toán (3,8% GDP).

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 5,9% so với ước thực hiện năm 2025; bội chi ngân sách nhà nước là 605.800 tỷ đồng, tương đương 4,2% GDP; chi ngân sách trên 3,1 triệu tỷ đồng (trong đó chi đầu tư phát triển khoảng 1,12 triệu tỷ đồng, bằng 35,5% tổng chi ngân sách nhà nước).

Dự kiến kế hoạch 5 năm 2026-2030, thu ngân sách nhà nước khoảng 16,1 triệu tỷ đồng, gấp khoảng 1,7 lần giai đoạn 2021-2025; chi ngân sách nhà nước khoảng 20,9 triệu tỷ đồng, gấp 1,9 lần giai đoạn 2021-2025 (trong đó, chi đầu tư phát triển khoảng 8,51 triệu tỷ đồng, bằng 40% tổng chi ngân sách nhà nước).

Chính phủ nêu rõ, kiên quyết bố trí vốn ngân sách trung ương tập trung, trọng tâm, trọng điểm với tổng số dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương không quá 3.000 dự án. Ngân sách trung ương tập trung bố trí cho các dự án hạ tầng chiến lược, có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái; bố trí đủ vốn theo tiến độ của các chương trình, nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp…

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng đã trình bày trước Quốc hội báo cáo đánh giá tình hình và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Kết quả, đối với 27 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 31/2021/QH15, tính đến nay đã có 23/27 chỉ tiêu có thông tin đánh giá. Trong đó, số chỉ tiêu có khả năng hoàn thành là 10/23, số chỉ tiêu khó có khả năng hoàn thành là 9/23 và số chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành là 4/23...

LÂM NGUYÊN