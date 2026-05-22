Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm chính thức Thái Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29-5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Thái Lan từ ngày 27 đến 29-5

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, hiện quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Thái Lan coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 3,76 tỷ USD, tăng 39%; nhập khẩu gần 4,84 tỷ USD, tăng 15%.

Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam (sau Singapore). Các dự án chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất, điện gió, hóa dầu, kinh doanh bất động sản, bán buôn và bán lẻ.

Việt Nam có hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Thái Lan, tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD. Các dự án chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, kinh doanh bất động sản và bán buôn bán lẻ.

Hai bên đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai Chiến lược "Ba kết nối”, gồm: kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước, kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Việt Nam và Thái Lan cũng đang hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực khác như: quốc phòng - an ninh, lao động, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân, giáo dục - đào tạo.

BÍCH QUYÊN