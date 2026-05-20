Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam và Cuba

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, chiều 20-5. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng tình đoàn kết, sự ủng hộ chí tình, trong sáng, thủy chung mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba. Theo đó, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp và hợp tác bền vững; phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam (13-8-1926 – 13-8-2026); nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Chính phủ và giữa các bộ, ngành, địa phương; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes khẳng định, Cuba luôn coi Việt Nam là người anh em, người đồng chí thân thiết và là hình mẫu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước; khẳng định những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam những năm qua là nguồn cảm hứng của nhân dân Cuba; mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là các bài học trong quá trình 40 năm triển khai chính sách đổi mới của Việt Nam. Cuba sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhất là nông nghiệp và công nghệ sinh học.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA