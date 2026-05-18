Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi so với hiện nay

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Cộng hòa Croatia Gordan Grlić Radman, chiều 18-5. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh Bộ trưởng Gordan Grlić Radman thăm chính thức Việt Nam cùng đoàn doanh nghiệp hàng đầu Croatia tháp tùng; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Croatia phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Croatia trong Liên minh châu Âu, khu vực Trung Đông Âu; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống tại châu Âu, trong đó có Croatia; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước, qua đó làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho hợp tác song phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tiềm năng hợp tác còn rất lớn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi so với mức 161 triệu USD hiện nay; nghiên cứu thiết lập cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế nhằm tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác lâu dài, ổn định và hiệu quả; khuyến khích doanh nghiệp Croatia đầu tư vào các lĩnh vực Croatia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, du lịch, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng đề nghị Croatia tiếp tục có tiếng nói tích cực trong EU, thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), góp phần tạo đột phá trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU nói chung, Việt Nam và Croatia nói riêng; đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, phù hợp với những nỗ lực nghiêm túc, quyết liệt của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia Gordan Grlić Radman. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia Gordan Grlić Radman khẳng định, Croatia coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam; đánh giá Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và củng cố hòa bình, an ninh và hợp tác tại khu vực.

Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Croatia tại Đông Nam Á; bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng – an ninh, KH-CN, GD-ĐT, năng lượng, cảng biển, du lịch, logistics và kết nối giữa doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Croatia đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong ASEAN và trong chuỗi cung ứng toàn cầu; Croatia sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường quan hệ Việt Nam-EU, trong đó có việc thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy các nước còn lại sớm phê chuẩn EVIPA và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới phù hợp với ưu tiên phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - EU.

LÂM NGUYÊN