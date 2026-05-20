Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer, ngày 20-5. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng cho khu vực và thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam - Hoa Kỳ; đánh giá cao vai trò của Cơ quan đại diện Thương mại Hoa Kỳ và cá nhân Đại sứ Switzer.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước. Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Việt Nam kiên quyết chống, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây là ưu tiên của Việt Nam, gắn với đổi mới mô hình phát triển, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại sứ Switzer đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế - thương mại thời gian qua; nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại đóng góp tích cực cho sự phát triển tổng thể quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Switzer nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định thương mại đối ứng với hợp tác kinh tế - thương mại hai nước; đánh giá cao hợp tác tích cực, thiện chí của các bộ, ngành, đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam thời gian qua; khẳng định Cơ quan đại diện Thương mại Hoa Kỳ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Chính phủ Việt Nam, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp tích cực cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ hai nước trong tương lai.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA