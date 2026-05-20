Đội Công binh số 4 Việt Nam hồi sinh nhiều công trình trọng điểm tại Abyei

Chưa đầy 8 tháng triển khai nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, Đội Công binh số 4 Việt Nam lập kỳ tích khi liên tiếp nhận 3 thư khen từ địa phương đến Chính phủ Nam Sudan nhờ hoàn thành vượt tiến độ nhiều công trình quan trọng.

Đội Công binh số 4 của Việt Nam góp phần làm hồi sinh nhiều công trình trọng điểm tại Abyei. Ảnh: HẢI YẾN

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei, Đội Công binh số 4 Việt Nam đã triển khai hiệu quả nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, góp phần khơi thông các tuyến giao thông chiến lược và thúc đẩy phát triển khu vực.

Nổi bật là dự án khôi phục tuyến đường Abyei - Agok dài 37km trên nền đất sét đen phức tạp, với khối lượng đào đắp hơn 300.000m³ đất. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đơn vị đã tổ chức thi công liên tục, bám công trường từ sáng sớm đến chiều tối, kể cả ngày nghỉ để bảo đảm tiến độ. Sau 85 ngày đêm nỗ lực, công trình được hoàn thành, vượt 35 ngày so với kế hoạch, qua đó nâng cao đáng kể năng lực kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân địa phương.

Bức thư tri ân từ Bộ trưởng Bộ Văn phòng Tổng thống Nam Sudan dành cho Đội Công binh số 4. Ảnh: VĂN QUYẾT

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Đội Công binh số 4 đã liên tiếp nhận 3 thư khen chỉ trong chưa đầy 8 tháng, từ cấp chính quyền địa phương đến Chính phủ Nam Sudan. Đây là mức ghi nhận hiếm có đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ghi nhận những kết quả này, Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, Tư lệnh Phái bộ UNISFA, đánh giá: “Đây là công trình có ý nghĩa và tầm vóc lớn nhất đối với cộng đồng kể từ khi phái bộ được thành lập năm 2011. Việc hoàn thành tuyến đường là một thành tựu chưa từng có, góp phần tăng cường kết nối và bảo đảm an ninh khu vực”.

Khảo sát, ghi nhận tiến độ thi công hạ tầng trên địa bàn. Ảnh: HẢI YẾN

Ông Justice Charles Jok, Trưởng Khu vực Hành chính đặc biệt Abyei, cũng nhấn mạnh: “Những con đường mà Đội Công binh Việt Nam xây dựng không chỉ là hạ tầng, mà còn là những huyết mạch của sự sống và hy vọng đối với người dân địa phương.”.

HẢI YẾN (từ Abyei)