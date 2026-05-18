Việt Nam - Nga tiếp tục triển khai, kiến tạo các định hướng hợp tác lớn

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua, nhất là việc hai bên duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác, phát huy tối đa những thành quả đạt được, tiếp tục triển khai và kiến tạo các định hướng hợp tác lớn, cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga, thúc đẩy đối thoại, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như kinh tế - thương mại, năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, kết nối, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Gennady Bezdetko khẳng định, Liên bang Nga luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại sứ khẳng định phía Nga và cá nhân Đại sứ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực truyền thống cũng như các lĩnh vực mới, nhất là bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh, khoa học - công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ và Đại sứ Nga đã trao đổi và thống nhất về các phương hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao đến kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch…

LÂM NGUYÊN