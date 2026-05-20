Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) mong được đồng hành, tìm cơ hội hợp tác mới với TPHCM

Chiều 20-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh chủ trì buổi tiếp ông Sohn Kyung Shik, Chủ tịch Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) đến thăm và làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đánh giá cao vai trò, uy tín cùng những đóng góp nổi bật của cá nhân ông Sohn Kyung Shik đối với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi làm việc

ông Sohn Kyung Shik giới thiệu tóm tắt về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh nổi bật của tập đoàn tại Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng trong thời gian qua.

Ông Sohn Kyung Shik mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ về các định hướng phát triển của TPHCM, cũng như định hướng hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, để CJ không ngừng nâng cao hiệu quả đầu tư và phát huy vai trò là đối tác tin cậy vững chắc.

Ông Sohn Kyung Shik, Chủ tịch Tập đoàn CJ phát biểu tại buổi làm việc

Chia sẻ về định hướng của TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết, thành phố định hướng ưu tiên đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh, logistics hiện đại, công nghiệp văn hóa và dịch vụ chất lượng cao.

Đây cũng chính là những lĩnh vực cốt lõi mà Tập đoàn CJ có thế mạnh và kinh nghiệm quốc tế.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo TPHCM đưa ra những đề xuất hợp tác trọng tâm với Tập đoàn CJ, gồm: mở rộng đầu tư trong lĩnh vực thực phẩm, dịch vụ thực phẩm và công nghiệp chế biến; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, giải trí, điện ảnh; hợp tác phát triển hệ thống logistics hiện đại, bán lẻ và chuỗi cung ứng đô thị.

Cùng với đó là tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩm, nông nghiệp, y tế, môi trường và chuyển giao kinh nghiệm quản trị sản xuất xanh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và kết nối doanh nghiệp thành phố với hệ sinh thái của Tập đoàn CJ.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm

Chủ tịch Tập đoàn CJ khẳng định, những định hướng phát triển của TPHCM cũng là các định hướng của tập đoàn. Do đó, tập đoàn hy vọng được đồng hành, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới trong dòng chảy phát triển của TPHCM thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh tin tưởng, với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc, với quá trình gắn bó lâu dài của CJ tại Việt Nam, cùng định hướng phát triển mới của TPHCM, quan hệ hợp tác giữa CJ và TPHCM sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng và phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững.

