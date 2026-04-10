Bồi dưỡng kỹ năng phỏng vấn, đối thoại và điều phối tọa đàm cho phóng viên

Ngày 10-4, tại Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam khu vực phía Nam (TPHCM), Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp học chuyên đề “Kỹ năng phỏng vấn, đối thoại và điều phối tọa đàm trong báo chí hiện đại”.

Hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của báo chí trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng.

Tham dự lớp học có hơn 20 học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ 8 cơ quan báo, đài.

﻿Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bên cạnh cập nhật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chương trình còn tạo không gian trao đổi thực tiễn, nơi người làm báo có thể nhìn lại cách tiếp cận nghề, từ đó hoàn thiện tư duy làm báo chuyên nghiệp và nhân văn hơn.

Trực tiếp giảng dạy là nhà báo Võ Hồng Văn, Thư ký tòa soạn Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, đồng thời là giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.

Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, giảng viên không chỉ truyền đạt kỹ thuật phỏng vấn, đặt câu hỏi, mà còn đi sâu vào bản chất của đối thoại báo chí

Trong bối cảnh thông tin đa chiều, tốc độ lan truyền nhanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, việc nâng cao kỹ năng phỏng vấn, đối thoại và điều phối là những yếu tố quyết định chất lượng và uy tín của mỗi tác phẩm báo chí.

Tham dự lớp học có 22 học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ 8 cơ quan báo, đài khu vực phía Nam. Khóa học diễn ra trong 2 ngày, 10 và 11-4.

CẨM NƯƠNG