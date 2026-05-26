Nâng chất đội ngũ cán bộ trong tình hình mới

Ngày 26-5, Đảng ủy phường Hiệp Bình (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phường Hiệp Bình đạt được sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu, thời gian tới, phường Hiệp Bình tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chú trọng phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, phường quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

Phường cũng cần tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung trao đổi, phân tích những kết quả đạt được sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Hiệp Bình; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, chất lượng công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, công tác vận động nhân dân và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

