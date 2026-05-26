Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân Đại lễ Phật đản

Chiều 26-5, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng các cơ sở, chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Đoàn đã đến thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Trụ trì chùa Pháp Hoa.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chùa Pháp Hoa, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, chúc Trưởng lão Hòa thượng luôn mạnh khỏe; là tấm gương sáng về đạo hạnh để tăng ni, phật tử noi theo và tu học.

Trong không khí hân hoan của mùa Phật đản, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc mừng đến Trưởng lão Hòa thượng cùng chư tôn đức tăng ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lạc, trang nghiêm.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, TPHCM tổ chức các đoàn lãnh đạo đến thăm, chúc mừng các cơ sở, chức sắc, chức việc tiêu biểu; thể hiện sự quan tâm, trân trọng của lãnh đạo thành phố đối với những ngày lễ quan trọng và sự đóng góp của các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp đó, đoàn đến thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo TPHCM chụp hình lưu niệm cùng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn những đóng góp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Đồng chí mong Trưởng lão Hòa thượng luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín; là biểu tượng tinh thần để định hướng, dẫn dắt chức sắc, tăng ni, phật tử đóng góp xây dựng Giáo hội, chung sức xây dựng và phát triển TPHCM.

THU HOÀI