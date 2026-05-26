Phường Bến Thành và phường Tân Định vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bến Thành và phường Tân Định đã có nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

* Ngày 26-5, phường Bến Thành tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Chung - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, Hoàng Tố Nga - Bí thư Đảng ủy phường

Tính đến ngày 20-5-2026, phường Bến Thành sau sáp nhập đã tiếp nhận và giải quyết trực tuyến 11.707 hồ sơ, đạt 100% trước hạn, không phát sinh hồ sơ quá hạn. Công tác số hóa hồ sơ đạt 99,94%. Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100% thông qua hệ thống kiosk đánh giá; bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 96,51/100 điểm (loại xuất sắc).

Tham luận của Ban Xây dựng Đảng phường Bến Thành tại hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, phường Bến Thành đối mặt nhiều khó khăn, nổi bật là hạn chế về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và trang thiết bị; các đơn vị thuộc phường hiện phân tán tại nhiều địa điểm nhỏ lẻ, ảnh hưởng công tác phối hợp; nhiều chi bộ, khu phố chưa có địa điểm sinh hoạt riêng…

* Cùng ngày, Đảng bộ phường Tân Định, tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.

Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp﻿ của phường Tân Định

Gần một năm qua, phường Tân Định đã tiếp nhận, giải quyết 14.776 hồ sơ, đạt 100% đúng hạn và trước hạn. Phường cũng triển khai trợ lý ảo hỗ trợ thủ tục hành chính trên website, Zalo và nền tảng “Tân Định số”, góp phần hỗ trợ người dân tra cứu, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến 24/7.

Bên cạnh báo cáo đánh giá, các tham luận trình bày tại hội nghị sơ kết đều khẳng định, qua 1 năm triển khai mô hình mới, hệ thống chính trị cả hai phường Bến Thành, phường Tân Định cơ bản hoạt động ổn định; hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

Thời gian tới, 2 địa phương Bến Thành và Tân Định đều xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình; hoàn thiện quy trình phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trách nhiệm, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn mới.

MẠNH THẮNG