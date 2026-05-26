Quảng Trị: Nỗ lực chữa cháy hàng trăm hécta rừng trong nắng nóng gay gắt

Nắng nóng kéo dài, cộng gió phơn Tây Nam thổi mạnh cùng lượng thực bì dày khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Quảng Trị: Nắng nóng gay gắt gây cháy hàng trăm hécta rừng ven biển

Tối 26-5, lãnh đạo xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị cho biết, đang tăng cường lực lượng kiểm tra, kịp thời xử lý các vụ cháy rừng sau khi được khống chế tạm thời.

Chữa cháy rừng ven biển tại xã Ninh Châu

Khoảng 13 giờ ngày 26-5, lực lượng chức năng phát hiện đám cháy rừng tại khu vực thôn Tân Định, xã Ninh Châu. Cùng thời điểm xuất hiện 2 điểm cháy, bùng phát trở lại tại khu vực rừng ven biển đã cháy và được khống chế từ tối 25-5 thuộc địa bàn giáp ranh hai xã Quảng Ninh và Ninh Châu.

Lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, dân quân, người dân địa phương, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển, cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị nỗ lực chữa cháy rừng trong điều kiện nắng nóng gay gắt kéo dài, cộng gió phơn Tây Nam thổi mạnh.

Cùng với đó, khu vực xảy ra cháy rừng chủ yếu là lớp thực bì dưới tán rừng. Cây rười (cây vọt) mọc dày, có vòng đời ngắn nên sau khi chết tạo thành lớp vật liệu khô dưới nền cát, rất dễ bén lửa.

Đến khoảng 17 giờ chiều 26-5, các đám cháy cơ bản được khống chế.

Ông Lê Ngọc Huân, Chủ tịch xã Ninh Châu cho biết, từ tối 24-5 tại thôn Tân Định, xã Ninh Châu bất ngờ xảy ra vụ cháy rừng ven biển.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã khẩn trương khống chế nhưng thời tiết nắng nóng, kết hợp gió phơn thổi mạnh, đám cháy bùng phát trở lại và lan rộng.

Đến sáng 25-5, cháy lan rộng, cột khói trắng cao hàng chục mét cuồn cuộn. Mỗi khi có gió, lửa bùng lên, đám khói càng đen kịt và dày đặc.

Hàng trăm người gồm lực lượng xung kích xã Ninh Châu, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Trị, công an, quân sự, kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ tham gia dập lửa.

Đến tối 25-5, đám cháy cơ bản được khống chế. Bước đầu xác định vụ cháy đã thiêu rụi hàng trăm hécta rừng tự nhiên và rừng trồng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

VĂN THẮNG