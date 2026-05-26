Nắng nóng bao trùm, tiêu thụ điện tăng vọt

Nắng nóng kéo dài khiến phụ tải điện toàn quốc liên tục lập kỷ lục mới. Bộ Công thương cho biết, đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp vận hành, huy động nguồn điện và điều tiết phụ tải để bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm mùa Hè 2026.

Ngày 26-5, Bộ Công thương cho biết, tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng đang gây áp lực lên hệ thống điện quốc gia khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Theo báo cáo ngày 26-5, từ đầu tháng 4 đến nay, đặc biệt trong chuỗi ngày từ 23 đến 27-5, phụ tải điện toàn quốc liên tục thiết lập các mức đỉnh mới.

Số liệu của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) cho thấy, ngày 25-5, công suất phụ tải toàn quốc đạt mức kỷ lục 57.120MW, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng tiêu thụ điện đạt 1,171 tỷ kWh, tăng 11,8%. Riêng miền Bắc ghi nhận mức tăng cao hơn với công suất phụ tải đạt 29.667MW, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng tiêu thụ điện đạt 603 triệu kWh, tăng 20,2%.

Bộ Công thương nhận định, nắng nóng kéo dài làm nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, trong khi khô hạn ảnh hưởng đến lượng nước về các hồ thủy điện. Cơ quan này cho biết, hệ thống điện đang đối mặt với nhiều áp lực vận hành, nhất là trong các khung giờ cao điểm buổi tối từ 20 giờ đến 23 giờ.

Để bảo đảm cung ứng điện, Bộ Công thương đã chỉ đạo NSMO và các đơn vị triển khai một số giải pháp vận hành hệ thống điện trong mùa cao điểm năm 2026.

Theo đó, ngành điện đang khẩn trương sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện truyền tải; nâng công suất một số trạm biến áp phục vụ cấp điện cho miền Bắc; điều chỉnh phương thức vận hành thủy điện để ưu tiên phát điện giờ cao điểm; huy động tối đa các tổ máy nhiệt điện than khả dụng; đồng thời linh hoạt sử dụng nguồn khí nội địa, LNG và dầu cho phát điện.

NSMO cũng đề xuất điều chỉnh khung giờ cao điểm trong tháng 6-2026 để phù hợp với đặc điểm phụ tải mùa Hè, tập trung điều tiết nhu cầu sử dụng điện trong khoảng 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút.

Trước tình hình nắng nóng cực đoan do El Nino năm 2026, Bộ Công thương khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là trong các khung giờ từ 13 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ trong các ngày nắng nóng cực đoan tại miền Bắc.

Trong khi đó, chiều 26-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung bộ vẫn đang xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Lúc 13 giờ ngày 26-5, nhiệt độ tại nhiều nơi vượt 39 độ C. Một số điểm đo ghi nhận mức nhiệt rất cao như Láng (TP Hà Nội) 40 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39,9 độ C, Đồng Hới (Quảng Trị) 39,2 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 27-5, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Ngày 28-5, nắng nóng tại Bắc bộ bắt đầu giảm dần nhưng nhiều nơi vẫn duy trì mức nhiệt 35-37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C.

Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 29-5, nắng nóng diện rộng ở Bắc bộ sẽ kết thúc. Khu vực Trung bộ nắng nóng dịu dần.

