Lãnh đạo TPHCM chúc mừng Đại lễ Phật đản đến các hòa thượng và tăng ni, phật tử

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, chiều 26-5, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bửu Long và Hòa thượng Hộ Chánh, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi, trò chuyện cùng Hòa thượng Viên Minh. Ảnh: THU HƯỜNG

Tại chùa Bửu Long, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thay mặt lãnh đạo thành phố chúc Hòa thượng Viên Minh và Hòa thượng Hộ Chánh cùng các tăng ni nhiều sức khỏe, an lạc, vạn sự cát tường.

Chia sẻ với hai Hòa thượng, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thời gian qua, Phật giáo đã đồng hành, đóng góp rất lớn cho sự phát triển của thành phố. Trong quý I-2026, kinh tế thành phố đạt mức tăng trưởng cao, an ninh trật tự được đảm bảo, chăm lo tốt đời sống cho nhân dân... Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp không nhỏ của Phật giáo, đặc biệt là các phong trào an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, có sự lan tỏa trong nhân dân và phật tử.

Thành phố tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, phấn đấu trở thành một siêu đô thị phát triển, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của đất nước. Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn các hòa thượng tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phố nhằm xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương, của nhân dân.

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, Chủ tịch UBND TPHCM chúc các hòa thượng, tăng ni, phật tử luôn mạnh khoẻ, tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Hòa thượng Viên Minh, Hòa thượng Hộ Chánh. Ảnh THU HƯỜNG

*Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tại chùa Phổ Minh.

