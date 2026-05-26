Yêu cầu các hãng hàng không tăng cường bảo đảm quyền lợi hành khách

Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường trách nhiệm trong giải quyết phản ánh, khiếu nại, bảo đảm quyền lợi của hành khách.

Hành khách được gia tăng trải nghiệm tại sân bay Nội Bài. Ảnh: CTV

Theo đó, đối với các hãng hàng không, cơ quan quản lý yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của hành khách; nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và hỗ trợ hành khách trong trường hợp chậm, hủy chuyến, thay đổi lịch bay, mất, thất lạc hoặc chậm trả hành lý.

Bên cạnh đó, các hãng cần rà soát, hoàn thiện các quy trình nội bộ nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của hành khách; bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng phù hợp với hoạt động vận chuyển hàng không, các quy định và hoạt động vận tải hàng không quốc tế.

Các hãng cần tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ; kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của hành khách và người tiêu dùng; chủ động phối hợp các cơ quan liên quan trong việc bảo vệ quyền lợi hành khách.

Đối với các đơn vị quản lý cảng, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất nâng cao chất lượng phục vụ hành khách; bảo đảm quyền lợi của hành khách trong trường hợp chậm, hủy chuyến, ùn tắc, quá tải.

Cùng với đó, các cảng hàng không cần tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ, giải quyết phản ánh, kiến nghị của hành khách liên quan đến chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay.

Đặc biệt, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý khai thác, hỗ trợ hành khách.

