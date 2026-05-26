Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 573/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Phường Bình Hòa, TPHCM tổ chức ký cam kết, chung tay xây dựng phường không ma túy. Ảnh: TÂM TRANG

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6), Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 1-6 đến ngày 30-6, theo chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy".

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên phạm vi toàn quốc; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Đồng thời, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động cấp Trung ương hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, trong đó có hoạt động hưởng ứng "Ngày tưởng niệm nạn nhân của ma túy"; tổ chức nghi lễ chào cờ trực tuyến toàn quốc kết nối từ Quảng trường Ba Đình đến các điểm cầu trên toàn quốc bảo đảm trang nghiêm, an toàn, đúng nghi thức quốc gia (dự kiến ngày 27-6).

Thủ tướng cũng giao Bộ GD-ĐT xây dựng, nhân rộng mô hình "Trường học không ma túy".

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì tổ chức truyền hình trực tiếp các hoạt động trọng điểm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

LÂM NGUYÊN