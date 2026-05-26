Ngày 26-5, đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm, động viên chiến sĩ mới thực hiện nghĩa vụ quân sự và đơn vị huấn luyện năm 2026 tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân).

Đoàn đến thăm có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM thăm chiến sĩ mới tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân.

Đại tá Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM động viên các chiến sĩ mới nỗ lực rèn luyện, học tập, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định trong quân ngũ để ngày càng trưởng thành hơn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu trao quà động viên các chiến sĩ mới. Ảnh: VĂN MINH

Đại tá Trần Văn Cư đề nghị, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất trong giáo dục, rèn luyện để các chiến sĩ mới phát huy tốt năng lực, bản lĩnh và ý chí trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cùng với đó, phối hợp tốt nhất với chính quyền địa phương, gia đình các chiến sĩ mới thực hiện tốt nhất chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện để các chiến sĩ mới an tâm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.

Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM bày tỏ tin tưởng, qua môi trường quân ngũ, các chiến sĩ mới sẽ trưởng thành hơn và có điều kiện tiếp tục gắn bó lâu dài trong môi trường quân đội, trở về địa phương tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương.

Thay mặt đơn vị huấn luyện, Đại tá Nguyễn Hồng Chinh, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân gửi lời cảm ơn đoàn đã đến thăm, động viên chiến sĩ mới đang huấn luyện tại đơn vị.

Đồng thời khẳng định, đơn vị sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các chiến sĩ mới hòa nhập, thích nghi với môi trường quân sự, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá Trần Văn Cư cùng các đại biểu trao quà động viên các chiến sĩ mới. Ảnh: VĂN MINH

Đại diện 580 chiến sĩ mới đến từ TPHCM, chiến sĩ mới Nguyễn Hải Thịnh hứa tiếp tục phát huy truyền thống của TPHCM – Thành phố vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu; luôn đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ.

Cùng ngày, đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm, động viên chiến sĩ mới đã đến thăm Lữ đoàn 101, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Đại tá Trần Văn Cư cùng các đại biểu thăm, động viên chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 101. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu động viên các chiến sĩ mới, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân bày tỏ tin tưởng, 490 chiến sĩ mới là công dân TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, rèn luyện toàn diện trên các mặt công tác; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống TPHCM - Thành phố Anh hùng, thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

