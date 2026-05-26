Ô tô mất lái trên quốc lộ 51, húc văng trụ đèn rồi lao xuống bờ đường

Chiều 26-5, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Bà Rịa, TPHCM, khiến một người bị thương, ô tô hư hỏng nặng sau khi lao xuống bờ đường.

Ô tô lao xuống bờ đường hư hỏng nặng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30, bà H.L.P. (40 tuổi, quê Hải Phòng) điều khiển ô tô biển số 60A-248.xx lưu thông trên quốc lộ 51, hướng từ phường Vũng Tàu đi phường Bà Rịa.

Khi đến Km67+600, chiếc ô tô bất ngờ mất lái, va chạm với một xe máy chạy cùng chiều. Sau cú va chạm, ô tô tiếp tục tông gãy trụ đèn chiếu sáng rồi rơi xuống bờ đường, lật nghiêng.

Xe máy bị ô tô va chạm. Ảnh: SA HUỲNH

Vụ tai nạn khiến người đàn ông điều khiển xe máy bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Nữ tài xế ô tô mắc kẹt bên trong cabin, sau đó được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài trong trạng thái hoảng loạn.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô hư hỏng nặng, túi khí bung sau va chạm, trụ đèn chiếu sáng bị tông bật gốc, văng xa khỏi vị trí ban đầu.

Trước khi lao xuống bờ đường, ô tô đâm ngã cột điện. Ảnh: SA HUỲNH

Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương phối hợp Đội CSGT Nam Sài Gòn, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM, nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

SA HUỲNH

