Bớt khắt khe để hút lao động trẻ

Các chuyên gia lao động nhận định rằng sự thay đổi trong quy định trang phục và ngoại hình phản ánh một dịch chuyển văn hóa sâu rộng hơn trong môi trường làm việc Nhật Bản.

Khi chuyển tới Tokyo năm ngoái, Hinako Mori, 22 tuổi, đã chọn làm bán thời gian tại chuỗi bán lẻ giảm giá Don Quijote chỉ vì một lý do: nơi đây không quan tâm đến màu tóc của nhân viên. Với mái tóc vàng điểm các lọn xanh nhạt - đậm, Mori cho biết cô thay đổi màu tóc khoảng 6 tuần một lần mà không bị ai phàn nàn. Điều này trái ngược hoàn toàn với chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn mà cô làm trước đó, nơi yêu cầu nhân viên chỉ được để tóc đen hoặc nâu sẫm. Tờ Japan Times dẫn lời Mori nói: “Tôi từng nhuộm tóc vàng, nhưng ngay hôm sau bị yêu cầu đội tóc giả hoặc xịt màu đen. Rất căng thẳng”.

Nhân viên một siêu thị Nhật Bản với mái tóc nhuộm vàng. Ảnh: MAINICHI

Trong bối cảnh thiếu hụt lao động trầm trọng, ngày càng nhiều công ty Nhật Bản nới lỏng các quy định về tóc, móng và trang sức. Xu hướng này được chuỗi bán lẻ Don Quijote, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Pan Pacific International, khởi xướng. Sau 3 năm tháo bỏ các quy định cứng nhắc, gần 25% nhân viên tại hệ thống này có tóc màu sáng nổi bật; 55% nhân viên không giữ màu tóc đen.

Nhiều doanh nghiệp khác nhanh chóng làm theo. Chuỗi dược phẩm Fuji Yakuhin cho phép nhân viên mang mọi màu tóc, móng trang trí, trang sức và kiểu trang điểm đa dạng. Tương tự, hệ thống siêu thị Tokyu Store cũng nới lỏng yêu cầu về màu tóc, kiểu tóc, phụ kiện và khuyên tai. Nhật Bản bắt đầu giảm dần các tiêu chuẩn ăn mặc từ chiến dịch “Cool Biz” năm 2005, khuyến khích bỏ áo vest và cà vạt vào mùa hè để tiết kiệm điện. Từ đó, nhiều nơi không còn bắt buộc đồng phục, tài xế taxi không nhất thiết phải đeo găng tay trắng. Năm nay, một số tập đoàn lớn như Japan Airlines, Tokyo Metro và Skymark Airlines cho phép nhân viên mang giày thể thao đi làm.

Sự thay đổi này chủ yếu diễn ra tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhóm chịu tác động mạnh nhất từ tình trạng dân số già hóa và lực lượng lao động giảm 16% kể từ 1995. Theo khảo sát mới đây, 2/3 doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng, thiếu nhân lực ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động, và đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới phá sản trong nửa đầu năm tài khóa.

Trong bối cảnh đó, lao động trẻ có nhiều lựa chọn hơn. Khảo sát của tập đoàn truyền thông và nhân sự Mynavi cho thấy, 2/3 sinh viên muốn được tự quyết về ngoại hình khi làm bán thời gian; 1/3 từng rút hồ sơ vì quy định ăn mặc quá cứng nhắc. Tuy vậy, một số giới hạn vẫn tồn tại. Nhiều doanh nghiệp vẫn e ngại nhân viên có đeo nhiều khuyên, hình xăm. Tại các tập đoàn truyền thống như Sumitomo Mitsui Banking, dù không có quy định chính thức, nhân viên vẫn ngầm hiểu rằng ngoại hình “không nên gây chú ý”.

Nhưng, các doanh nghiệp muốn thu hút lao động trẻ buộc phải thích ứng, thay vì giữ nguyên những quy chuẩn cứng nhắc từng thống trị thị trường việc làm suốt nhiều thập niên. Theo các nhà nghiên cứu xã hội học, việc nới lỏng quy định cũng mang lại lợi ích thực tế: nhân viên cảm thấy thoải mái hơn, giảm áp lực tâm lý và có xu hướng gắn bó lâu hơn với doanh nghiệp. Một số mô hình thử nghiệm tại Tokyo và Osaka cho thấy năng suất làm việc không hề giảm khi cho phép nhân viên tự do hơn trong cách ăn mặc và tạo kiểu tóc, mà còn góp phần thúc đẩy sự linh hoạt trong văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản.

KHÁNH MINH