Mỹ tuyên bố phá hủy 9 chiến hạm của Iran

Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã phá hủy và đánh chìm 9 chiến hạm của Hải quân Iran.

Ảnh vệ tinh cho thấy tàu chiến của Iran bốc cháy ở Konarak. Ảnh: THE WAR ZONE

Trong số đó, có những tàu được mô tả là tương đối lớn và quan trọng. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Bộ Tư lệnh Hải quân Iran đã bị phá hủy phần lớn trong một cuộc tấn công riêng biệt.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch Epic Fury tiếp tục mở rộng từ không kích trên bộ sang mặt trận hải quân. Nếu các thông tin trên được xác nhận, đây sẽ là một trong những đòn đánh mạnh nhất vào năng lực hải quân của Iran trong nhiều thập niên.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ phản ánh lập trường tiếp tục gia tăng sức ép quân sự nhằm vào các cấu trúc cốt lõi trong năng lực tác chiến của Iran. Cục diện hiện nay cho thấy xung đột có nguy cơ đe dọa cấu trúc an ninh hàng hải khu vực.

Bên cạnh đó, truyền thông Mỹ đăng tải hình ảnh các máy bay ném bom tàng hình B-2 bay thẳng từ lãnh thổ Mỹ tới Iran để tấn công các cơ sở tên lửa đạn đạo, mang theo bom xuyên phá nặng 2.000 pound (khoảng 907 kg).

Trước đó Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã bắn trúng tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Vịnh Ba Tư bằng 4 tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác thông tin này.

Sau các cuộc tấn công nhắm vào Iran, các lực lượng thực thi pháp luật liên bang và địa phương tại Mỹ đã đồng loạt tăng cường biện pháp an ninh tại các đô thị lớn. Giới chuyên gia cảnh báo hệ quả của xung đột có thể lan rộng ra ngoài phạm vi Trung Đông.

Cựu Phó Giám đốc Cục điều tra Liên bang (FBI) Chris Swecker nhận định, đây là thời điểm nhạy cảm nhất đối với an ninh nội địa. Ông cảnh báo về nguy cơ bạo lực từ các tổ chức như Hezbollah hay Hamas vốn có sự hiện diện lâu đời tại Mỹ.

PHƯƠNG NAM