Tổng thống Mỹ đồng ý đối thoại với các lãnh đạo mới của Iran

Trả lời phỏng vấn tạp chí The Atlantic (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ban lãnh đạo mới của Iran muốn đối thoại với Chính phủ Mỹ.

Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi (trái) và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

﻿Ảnh: Oman News Agency

"Họ muốn nói chuyện và tôi đã đồng ý. Tôi sẽ nói chuyện với họ. Đáng lẽ họ nên làm điều đó sớm hơn; nên đưa ra những giải pháp thiết thực và dễ thực hiện hơn từ sớm”, Tổng thống Mỹ nói. Tuy nhiên, theo tạp chí The Atlantic, khi được hỏi về thời điểm cuộc đàm phán sẽ diễn ra, Tổng thống Donald Trump không đưa ra bình luận nào.

Trong khi đó, theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Oman, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã thông báo với người đồng cấp Oman, ông Badr bin Hamad Al Busaidi, rằng Tehran sẵn sàng cho những “nỗ lực nghiêm túc nhằm giảm leo thang căng thẳng”. Theo Bộ Ngoại giao Oman, ông Araqchi cũng cho biết các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel là "nguyên nhân làm leo thang căng thẳng và gây hoang mang trong khu vực".

Oman đã đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán hạt nhân gần đây giữa Iran và Mỹ.

MINH CHÂU