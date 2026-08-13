Chương trình về nguồn “Hành trình tri ân - Về miền đất lửa”: Để mỗi trang viết thêm góc nhìn sâu sắc, nhân văn

Ngày 12-8, tiếp tục chương trình về nguồn “Hành trình tri ân - Về miền đất lửa”, đoàn công tác cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Quảng Trị.

Trách nhiệm của người làm báo

Trong ngày thứ hai của chương trình, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9; thăm Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; dâng hoa, dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức cùng đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giữa những hàng bia mộ nối dài, nhiều thành viên trong đoàn lặng đi. Có những người lính đã kịp để lại tên, quê quán trên bia mộ; cũng có những phần mộ đến nay chưa xác định được danh tính. Tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, từng câu chuyện, từng hiện vật đều gợi nhiều xúc động. Ngay lối vào khu di tích là tấm bia đá khắc 4 câu thơ của nhà thơ Phạm Đình Lân: “Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ/Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió/Ru mãi bài ca bất tử đến vô cùng”.

Màu xanh thanh bình hôm nay càng khiến người ta khó hình dung nơi đây từng trải qua 81 ngày đêm chiến đấu khốc liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong mùa hè năm 1972, nơi biết bao người lính đã gửi lại tuổi trẻ và máu xương. Đoàn càng xúc động khi nghe kể về bức thư vĩnh biệt của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh gửi gia đình trước khi hy sinh năm 1972. Những lời nhắn gửi mẹ, vợ và người thân của người lính trẻ trước giờ bước vào trận đánh khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Có người lặng đi, có người cúi đầu thật lâu trước một thế hệ đã vào chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ và mãi mãi không trở về.

Phóng viên Trần Thị Hồng Diễm, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, chia sẻ: “Tôi tự dặn mình phải cẩn trọng hơn nữa với từng con chữ, từng hình ảnh, từng câu chuyện được đưa đến với công chúng. Tôi hiểu rằng, làm báo hôm nay không chỉ là nhanh hơn, mà trước hết phải đúng hơn, sâu hơn, nhân văn hơn và có trách nhiệm hơn”.

Với phóng viên Trần Văn Tuấn, Báo SGGP, chuyến đi còn mang ý nghĩa riêng khi gia đình anh có người thân là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường miền Nam nhưng đến nay chưa tìm được hài cốt. Chứng kiến sự đổi thay của những vùng đất từng chịu nhiều mất mát, anh càng trân trọng giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay. “Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ nhắc nhở tôi phải sống tốt, sống xứng đáng, sống biết ơn những gì cha anh đã đánh đổi. Với trách nhiệm của một người làm báo, tôi sẽ tiếp tục truyền tải những câu chuyện, thông điệp, tấm gương về các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sĩ qua từng bài viết”, phóng viên Trần Văn Tuấn chia sẻ.

Nối dài hành trình tri ân

Rời những địa chỉ đỏ, chương trình tiếp nối bằng hoạt động trao quà cho người có công, gia đình chính sách tại xã Ái Tử. Có mặt tại buổi trao quà, bà Lê Thị Mến (thôn Triệu Ái, xã Ái Tử) xúc động khi nhắc về hai người anh trai đều là liệt sĩ. Anh Lê Văn hy sinh năm 1967; anh Lê Văn Dân hy sinh năm 1970. Ngày lên đường nhập ngũ, các anh chỉ mới mười chín, đôi mươi, chưa kịp lập gia đình. Cả hai đều ngã xuống trên quê hương Quảng Trị.

Nỗi đau lớn nhất của gia đình bà Mến là đến nay hài cốt liệt sĩ Lê Văn Dân vẫn chưa được tìm thấy. Suốt nhiều năm, người thân không ngừng tìm kiếm, mong một ngày có thể đưa anh trở về. Anh hy sinh ngay gần nhà, trên chính mảnh đất quê hương, nhưng hơn nửa thế kỷ trôi qua, gia đình vẫn chưa thể đón anh về. Mẹ bà Mến là Mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ đã qua đời khi niềm mong ngóng đưa người con trở về vẫn còn dang dở. Tại buổi trao quà, các thành viên đoàn về nguồn ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình bà Mến.

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cho biết, chương trình về nguồn tại Quảng Trị đưa đoàn đến nhiều địa danh có ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Với đội ngũ làm công tác tuyên giáo, báo chí, xuất bản, việc đến tận nơi giúp mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh. Từ những trải nghiệm thực tế, đồng chí Lê Văn Minh tin tưởng các phóng viên, biên tập viên khi trở về sẽ có thêm chất liệu để tác phẩm có góc nhìn sâu sắc, nhân văn và sẻ chia hơn.

Tại Quảng Trị, đoàn trao 70 phần quà cho 35 gia đình chính sách và 35 gia đình khó khăn; trao 45 suất học bổng, tặng 200 áo ấm cho học sinh khó khăn và 2 bộ sách gồm Di sản Hồ Chí Minh và Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Báo SGGP hỗ trợ chương trình an sinh xã hội 400 áo khoác thuộc chương trình “Áo ấm đến trường” và hơn 55 triệu đồng. Tổng trị giá quà tặng hơn 242 triệu đồng.

THU HOÀI - THU HƯỜNG