Củng cố “pháo đài” chống ma túy

“Pháo đài” chống ma túy không thể chỉ xây bằng trấn áp. Muốn giữ địa bàn sạch, phải làm tốt phòng ngừa xã hội, cai nghiện, quản lý sau cai, hỗ trợ việc làm, tạo điểm tựa cho người lầm lỗi trở lại cộng đồng.

Giữa tháng 6-2026, phường Bình Thạnh, TPHCM triển khai 60 tổ tự quản phòng chống ma túy, gắn với mô hình “3 không - 3 có”.

Theo đó, “3 không” gồm: không tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy; không để phát sinh tụ điểm phức tạp tại khu dân cư; không thờ ơ, im lặng trước hành vi vi phạm; còn “3 có” gồm: có tổ tự quản tuyên truyền đến từng hộ; có giáo dục, quản lý con em trong gia đình và việc sử dụng mạng xã hội; có hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Mỗi tổ có mã QR, đường link riêng để người dân ký cam kết trực tuyến.

Câu chuyện ở Bình Thạnh là một ví dụ sinh động trong nỗ lực chốt chặn ma túy ngay từ cơ sở. Đó là việc cần làm trong từng khu phố, hẻm nhỏ, nhà trọ, chung cư, gia đình, trường học. Khi người dân không còn thờ ơ, có kênh phản ánh, có cam kết cụ thể, có tổ tự quản ở bên cạnh, ma túy sẽ khó tìm khoảng trống để len vào đời sống dân cư.

Ngày 27-6, TPHCM tổ chức lễ mít tinh, chạy bộ hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”. Khí thế ngày hành động cũng là lời nhắc nhở biến quyết tâm ấy thành kỷ luật thực thi ở từng địa bàn. Những kết quả thời gian qua cho thấy TPHCM đang đối diện một mặt trận rất gay go. Năm 2025, Công an TPHCM đã bắt giữ, xử lý 5.790 vụ với 15.240 người liên quan ma túy.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao TPHCM xây dựng thành phố không ma túy đến năm 2030. Từ yêu cầu đó, Đảng ủy Công an TPHCM phối hợp, tham mưu Thành ủy ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Thành phố cũng lập Ban Chỉ đạo 26, do Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm Trưởng ban. Đây là sự phân công thể hiện quyết tâm chính trị cao, đặt nhiệm vụ chống ma túy trong trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp của hệ thống chính trị.

Nghị quyết có yêu cầu phân công rất cao: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả”. Công tác phòng chống ma túy phải kết hợp chặt giữa phòng và chống, gắn với 3 giảm: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; cùng 5 tăng: tăng hiệu quả lãnh đạo, tăng hiệu lực tổ chức thực hiện, tăng kiểm tra giám sát, tăng nguồn lực, tăng chuyển đổi số. Đây là cách tiếp cận toàn diện hơn, không khoán trắng cho lực lượng công an, cũng không để phong trào dừng ở khẩu hiệu.

Lộ trình của TPHCM cũng được định lượng rõ. Năm 2026, xây dựng 30% địa bàn cấp xã đạt tiêu chí không ma túy. Đến cuối năm 2027 đạt 50%; cuối năm 2028 đạt 80%; cuối năm 2029, 100% địa bàn cấp xã, khu phố, ấp, khu dân cư đạt tiêu chí địa bàn không ma túy; 100% cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp không ma túy. Năm 2030, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để duy trì vững chắc kết quả.

Lộ trình ấy đặt trách nhiệm rất cụ thể lên vai người đứng đầu địa phương. Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã, phường phải nắm được địa bàn mình có bao nhiêu người nghiện, người sau cai, điểm nguy cơ, nhà trọ, cơ sở kinh doanh cần kiểm tra. Việc nào của công an, y tế, giáo dục, lao động - xã hội, đoàn thể, khu phố, ấp phải được giao rõ.

“Pháo đài” chống ma túy không thể chỉ xây bằng trấn áp. Muốn giữ địa bàn sạch, phải làm tốt phòng ngừa xã hội, cai nghiện, quản lý sau cai, hỗ trợ việc làm, tạo điểm tựa cho người lầm lỗi trở lại cộng đồng. Mỗi gia đình giữ con em mình; mỗi khu phố giữ địa bàn mình; mỗi xã, phường giữ lời hứa trước dân bằng kết quả thật. Khi trách nhiệm người đứng đầu được đặt đúng chỗ, “pháo đài” chống ma túy ở cơ sở mới đủ vững để bảo vệ bình yên cho TPHCM.

AN BÌNH