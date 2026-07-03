Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện niềm tin, kỳ vọng, mà còn đặt ra yêu cầu đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố: phải tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng lớn, hành động lớn, trách nhiệm lớn; chuyển hóa những tiềm năng, lợi thế và cơ chế mới thành kết quả cụ thể, có thể đo đếm được.

Nửa thế kỷ qua, TPHCM đã nhiều lần chứng minh bản lĩnh của một thành phố đi đầu. Sau ngày đất nước thống nhất, thành phố bền bỉ khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Trong công cuộc đổi mới, thành phố mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm, góp thêm thực tiễn sinh động cho việc hoàn thiện cơ chế, chính sách chung của cả nước. Chính tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung đã tạo nên sức bật riêng của TPHCM; làm nên một đô thị năng động, sáng tạo, nghĩa tình, có khả năng tự làm mới mình trước yêu cầu của thực tiễn.

Sau hợp nhất không gian phát triển, TPHCM có nhiều lợi thế đặc biệt. Sự kết nối giữa trung tâm đô thị, tài chính, thương mại, dịch vụ với không gian công nghiệp năng động, lợi thế cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch đã mở ra tầm vóc mới cho thành phố. Tuy nhiên, lợi thế và không gian phát triển rộng hơn sẽ không tự chuyển hóa thành động lực tăng trưởng nếu cách nghĩ, cách làm và năng lực tổ chức thực hiện không được đổi mới tương xứng.

Điều cần nhận diện thẳng thắn hiện nay là vẫn còn sức ỳ trong thực thi. Có chủ trương đúng nhưng triển khai chậm, có cơ chế mở nhưng vận dụng chưa mạnh, có việc thuộc thẩm quyền nhưng vẫn chờ xin ý kiến. Những biểu hiện ấy có thể làm giảm hiệu quả điều hành, làm mất thời gian của người dân, doanh nghiệp và làm chậm bước phát triển của thành phố.

Vì vậy, đổi mới cách làm trước hết phải bắt đầu bằng trách nhiệm cụ thể. Mỗi việc phải rõ người phụ trách, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Cấp nào có thẩm quyền thì cấp đó phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và trước sự phát triển của thành phố. Khâu then chốt vẫn là cán bộ. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phát triển, năng lực tổ chức thực hiện, dám hành động vì lợi ích chung. Nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đi liền với thực thi các cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên cơ sở đúng chủ trương, đúng pháp luật. Đổi mới cách làm cũng phải được đo bằng chất lượng phục vụ, bằng sản phẩm cụ thể, bởi mọi cơ chế, chính sách, công trình, dự án cuối cùng phải quy về chất lượng sống của nhân dân.

TPHCM đang có những điều kiện quan trọng để bước vào chặng đường mới: vị thế đô thị đặc biệt, không gian phát triển mở rộng, truyền thống năng động, nguồn nhân lực lớn, sự quan tâm của Trung ương, niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Vấn đề còn lại là năng lực tổ chức thực hiện, không để chủ trương đúng chậm đi vào cuộc sống; không để trách nhiệm chung làm mờ trách nhiệm cá nhân; không để tiềm năng lớn bị níu lại bởi cách làm cũ.

"Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, thời cơ lớn hơn và thách thức cũng gay gắt hơn. TPHCM phải hòa cùng dòng chảy đó; phải là động năng của dòng chảy đó. Thành phố phải tiếp tục đi trước, mở đường, thử nghiệm, đột phá và lan tỏa". Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng là mệnh lệnh hành động đối với TPHCM trong chặng đường mới: quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, biến tiềm năng thành kết quả, biến cơ chế thành động lực, biến khát vọng phát triển thành những thành tựu cụ thể, làm rạng rỡ hơn tên gọi thiêng liêng mà thành phố vinh dự được mang.

NGUYỄN NGỌC HỒI