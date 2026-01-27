AI mở những cánh cửa mới cho người khuyết tật

Ngày 27-1, Trung tâm tư vấn chiến lược, chính sách khoa học và công nghệ (PSST) - Học viện chiến lược khoa học và công nghệ, phối hợp Đại học RMIT Việt Nam tổ chức buổi đối thoại chủ đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) và việc làm toàn diện cho người khuyết tật tại Việt Nam”.

Phó Giám đốc Trung tâm PSST Trần Vũ Tuấn Phan chia sẻ tại buổi đối thoại. Ảnh: QUANG HUY

Theo Phó giám đốc Trung tâm PSST Trần Vũ Tuấn Phan, Việt Nam hiện có gần 7 triệu người khuyết tật (chiếm khoảng 7-7,8% dân số). Đa số người khuyết tật sống ở nông thôn, gặp nhiều khó khăn về việc làm, học vấn, cần sự quan tâm hơn nữa từ chính sách và xã hội.

Buổi đối thoại được tổ chức nhằm tìm kiếm giải pháp việc làm bền vững và cơ chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo hiệu quả cho người khuyết tật.

Qua đối thoại, hầu hết đại biểu cho rằng, trong kỷ nguyên AI và chuyển đổi số, người khuyết tật không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn có thể trở thành chủ thể sáng tạo, đồng kiến tạo.

Khi được tiếp cận bình đẳng, công nghệ số góp phần xây dựng một xã hội số bao trùm, nhân văn và phát triển bền vững cho tất cả mọi người, mọi đối tượng.

TS Abdul Rohman, giảng viên cao cấp Khoa Truyền thông và Thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam trình bày tham luận tại buổi đối thoại. Ảnh: QUANG HUY

Theo TS Abdul Rohman, giảng viên cao cấp Khoa Truyền thông và Thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam, AI đã mở những cánh cửa mới cho người khuyết tật.

Bằng cách hướng dẫn kỹ năng, trang bị kiến thức phù hợp, công nghệ có thể khai mở tiềm năng của người khuyết tật và tạo cơ hội bình đẳng.

TS Võ Thị Diễm Trang, Đại học RMIT Việt Nam trình bày tham luận. Ảnh: QUANG HUY

Bên cạnh đó, một số chuyên gia cho rằng, AI có thể tác động ngược làm gia tăng khoảng cách, nếu thiếu quản trị toàn diện và thiết kế chu đáo.

Hiện nay, phần lớn người khuyết tật chưa được đào tạo bài bản về AI; công nghệ chưa tối ưu tiếng Việt, chưa hỗ trợ ngôn ngữ ký hiệu và còn khó tiếp cận người khiếm thị.

Ông Nguyễn Minh Hảo, Doanh nghiệp xã hội Đời rất đẹp phát biểu tham luận. Ảnh: QUANG HUY

Các chuyên gia đề xuất sự chung tay của nhiều bên. Trong đó, cơ quan nhà nước cần lồng ghép tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận chính sách chuyển đổi số và dịch vụ công; doanh nghiệp công nghệ coi khả năng tiếp cận là cốt lõi của đổi mới sáng tạo, đồng thời chia sẻ các thực hành tốt; còn các tổ chức xã hội và tổ chức của người khuyết tật giữ vai trò trung tâm, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn để định hướng thiết kế và quản trị AI.

QUANG HUY