Hơn 61,2 triệu thửa đất đã được đồng bộ dữ liệu

Hơn 61,2 triệu trong tổng số 62,2 triệu thửa đất trên cả nước đã được đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai. Trong đó hơn 42,5 triệu thửa đã được cấp Giấy chứng nhận và xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đo đạc đất đai. Ảnh minh họa

Sáng 27-2, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, bộ đã hoàn thiện Phụ lục báo cáo về triển khai, xây dựng, hoàn thiện các CSDL quốc gia, chuyên ngành. Trong đó, lĩnh vực đất đai được xác định là một trong những nội dung trọng tâm.

Theo báo cáo, CSDL quốc gia về đất đai đã hoàn thành xây dựng và đang tiếp tục được làm giàu, làm sạch dữ liệu. Tổng số thửa đất đã được rà soát, phân loại là 62,2 triệu thửa.

Trong đó, hơn 42,5 triệu thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Các thửa đất này đã được xác thực, đồng bộ thông tin chủ sử dụng với CSDL quốc gia về dân cư, đủ điều kiện thay thế thành phần hồ sơ khi giải quyết thủ tục hành chính và tích hợp với ứng dụng VNeID.

Cụ thể, hơn 23,7 triệu thửa đất có đầy đủ dữ liệu thuộc tính, dữ liệu không gian và bản quét; hơn 18,7 triệu thửa chưa đầy đủ cả 3 thành phần dữ liệu. Còn lại hơn 18,6 triệu thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận hoặc cần cập nhật, xác thực với CSDL quốc gia về dân cư.

Về kết quả đồng bộ dữ liệu từ địa phương, tính đến ngày 18-12-2025, 34/34 tỉnh, thành phố với 3.289/3.321 xã, phường đã thực hiện đồng bộ dữ liệu vào CSDL quốc gia về đất đai tại Trung ương. Tổng số thửa đất đã đồng bộ đạt hơn 61,2 triệu thửa.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đã hoàn thành kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng đối với phân hệ kết nối với CSDL quốc gia về dân cư và hệ thống định danh, xác thực điện tử của CSDL quốc gia về đất đai.

Việc đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư, bộ đã thực hiện ký số và bàn giao đồng bộ lần đầu hơn 2 triệu thửa đất sạch vào ngày 6-12-2025. Đồng thời, sẵn sàng bàn giao phần dữ liệu còn lại đã được ký số, đủ điều kiện tích hợp với VNeID, gồm khoảng 21 triệu thửa đất sạch và gần 19 triệu thửa đất đã được xác thực chủ sử dụng.

Hiện các điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối, đồng bộ giữa CSDL quốc gia về đất đai với Trung tâm Dữ liệu quốc gia đã được triển khai, bảo đảm yêu cầu tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo quy định.

PHÚC VĂN