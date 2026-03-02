Kinh tế

Địa ốc

TPHCM tháo gỡ vướng mắc cấp giấy chứng nhận cho 105.000 bất động sản

Theo thông tin từ Sở NN-MT TPHCM, sau hơn một năm kiện toàn, Tổ Công tác 1645 nhằm gỡ vướng, đẩy nhanh việc cấp "sổ hồng" (giấy chứng nhận) cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại, đã tháo gỡ vướng mắc cho 207 dự án, với 104.967 sản phẩm bất động sản.

Giám đốc Nguyễn Toàn Thắng trao Giấy chứng nhận cho một tổ chức vào đầu năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cụ thể, thông qua 44 cuộc họp, Tổ công tác đã tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 173/207 dự án, tương đương với 91.332/104.967 sản phẩm bất động sản.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng, Tổ trưởng Tổ công tác 1645 cho biết, trong năm 2026 Tổ công tác sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được UBND TP giao. Trong đó, tiếp tục tháo gỡ các nội dung vướng mắc làm cơ sở để giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP.

Chú trọng mở rộng việc tháo gỡ cho các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Phối hợp với Sở Xây dựng để kiến nghị UBND TP xem xét, bổ sung chức năng cho Tổ Công tác nhằm tháo gỡ các nội dung vướng mắc liên quan đến công tác cấp sổ hồng cho người nhận chuyển nhượng căn hộ, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Thực hiện các giải pháp củng cố, bổ sung, trang bị đối với nguồn lực thực hiện công tác đăng ký cấp sổ nhằm cải thiện chỉ tiêu cấp sổ hồng trên địa bàn TPHCM sau sắp xếp. Tiếp tục hoàn tất việc xây dựng và công bố trang thông tin điện tử nhằm thực hiện thống nhất chế độ công khai thông tin các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn.

“Tại các cuộc họp, bên cạnh việc đề nghị cơ quan đăng ký đất đai giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án, Tổ công tác luôn xác định rõ các nội dung vướng mắc nào của dự án phát sinh thuộc trách nhiệm giải quyết của chủ đầu tư, thời điểm phát sinh các vướng mắc nêu trên là trước hay sau khi chủ đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện bán nhà, để làm cơ sở đề xuất các nội dung ràng buộc trách nhiệm của chủ đầu tư để hoàn tất các nghĩa vụ đối với Nhà nước và người mua nhà” - Giám đốc Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh.

ĐỖ TRÀ GIANG

Từ khóa

Sở NN-MT TPHCM Sổ hồng Nguyễn Toàn Thắng Người mua nhà Vướng mắc Ủy ban nhân dân Thành phố NHÀ Ở XÃ HỘI THỦ TỤC cấp sổ hồng Tổ công tác 1645

