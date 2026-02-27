Chờ áp dụng hệ số K có lợi cho người dân

TPHCM đang gấp rút xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để kịp ban hành trước ngày 1-7. Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng hệ số K cần phù hợp với thực tế, tránh trở thành gánh nặng nghĩa vụ tài chính đối với người dân và doanh nghiệp.

Chậm nhất, ngày 1-7 sẽ ban hành hệ số K

Bảng giá đất lần đầu tại TPHCM được HĐND TPHCM thông qua và đã áp dụng từ ngày 1-1-2026. Theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024, có 12 trường hợp áp dụng bảng giá đất. Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai thì chỉ có 5 trường hợp áp dụng bảng giá đất, 7 trường hợp được xác định bằng bảng giá đất nhân hệ số K. Ngoài ra, Nghị quyết 254/2025 yêu cầu, chậm nhất trước ngày 1-7-2026, các tỉnh, thành phố phải ban hành hệ số K.

TPHCM nhìn từ trên cao. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Liên quan việc áp dụng hệ số K đối với một số trường hợp khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TPHCM, ông Đào Quang Dương, Trưởng Phòng Kinh tế đất, Sở NN-MT TPHCM, cho biết, trong thời gian chờ ban hành hệ số K, TPHCM vẫn tiếp tục thực hiện theo Luật Đất đai 2024. Theo đó, những trường hợp trên vẫn tiếp tục được tính theo bảng giá mới chưa nhân hệ số K.

Về tiến độ xây dựng, ban hành hệ số K, ông Đào Quang Dương thông tin, Sở NN-MT vừa phối hợp các sở, ngành trình UBND TP HCM dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất. Sau khi UBND TPHCM phê duyệt thì sở chọn thầu tư vấn để xác định hệ số cho hơn 11.000 tuyến đường. Dự kiến trước tháng 4, sở sẽ chọn được đơn vị tư vấn; việc ban hành hệ số K sẽ thực hiện trước ngày 1-7.

Việc xây dựng hệ số K sẽ được thực hiện theo đúng quy trình và thật thận trọng để bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp, nhà nước. Hệ số K bao gồm hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường, hệ số điều chỉnh theo quy hoạch, hệ số điều chỉnh theo yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất. “Theo khảo sát sơ bộ, hệ số K để tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng, tính tiền bồi thường dự kiến sẽ bằng 1,2 lần trở lên tùy vào từng vị trí. Đối với loại đất nông nghiệp, hệ số K có thể sẽ cao hơn”, ông Đào Quang Dương cho hay.

Tránh tiền sử dụng đất tăng quá cao

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TPHCM, cho rằng, việc xây dựng hệ số K phải đảm bảo tính khách quan và công bằng. Đơn vị thực hiện cần xem xét yếu tố khả năng sinh lợi từ khu đất, làm thế nào để người dân được hưởng lợi; đồng thời cần tính toán sao cho khoản tiền sử dụng đất khi áp dụng hệ số K không được quá cao so với khi chưa áp dụng. Ngoài ra, cần phải lấy ý kiến góp ý của những đối tượng bị tác động, tránh những thiệt hại, rủi ro cho người dân, doanh nghiệp. Song song đó, cần đánh giá thật kỹ khi áp dụng hệ số K, để vừa không làm thất thu thuế vừa nâng cao giá trị của khu đất mang lại cho người dân, nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh.

Khu đô thị tại xã Tân Nhựt, TPHCM. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Góp ý về việc xây dựng hệ số K tại TPHCM trong thời gian tới, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TPHCM, nhận xét: “Hệ số K là công cụ quản lý nhà nước về đất đai, khi áp dụng hệ số này cần tùy mục đích thu hồi đất hay sử dụng đất để tính toán cho phù hợp. Đối với trường hợp mời gọi đầu tư chiến lược về công nghệ cao từ Nhà nước, hệ số K có thể nhỏ hơn 1, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển, tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế địa phương”.

Trong khi đó, theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, bảng giá đất lần đầu của TPHCM vừa được áp dụng, nay lại ban hành thêm hệ số K lớn hơn 1 sẽ là gánh nặng cho những trường hợp tính tiền sử dụng đất. Do đó, cần có một hệ số K hợp lý cho cả người dân và doanh nghiệp. “Hệ số K áp dụng cho năm 2026 nên được quy định bằng 1, nghĩa là không tăng, không giảm. Những năm tiếp theo, hệ số K có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy vào tình hình thị trường”, ông Lê Hoàng Châu đề xuất.

7 trường hợp áp dụng hệ số K 1. Giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở. 2. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. 3. Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm. 4. Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân. 5. Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng. 6. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. 7. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. Ngoài ra, việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tổ chức kinh tế và tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cũng thực hiện theo bảng giá đất nhân với hệ số K.

THANH HIỀN