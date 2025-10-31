Cà Mau: Kiểm soát chặt chi phí khám chữa bệnh BHYT

Chiều 31-10, ông Dương Minh Tùng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau, cho biết, đơn vị vừa có thông báo gửi 21 cơ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn về chi phí tăng cao trong tháng 9-2025.

Trụ sở BHXH tỉnh Cà Mau

Theo đó, BHXH tỉnh Cà Mau đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh có chi phí tăng cao, số tiền đề nghị thanh toán cao hơn tỷ lệ chung toàn tỉnh xác định nguyên nhân tăng chi phí, từng hình thức khám chữa bệnh, từng khoa lâm sàng. Qua đó, thực hiện chấn chỉnh để sử dụng quỹ BHXH hiệu quả, đúng quy định.

Theo ông Dương Minh Tùng, việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh được BHXH tỉnh Cà Mau làm thường xuyên. Đối với những cơ sở khám chữa bệnh nào tăng cao bất thường, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh không cần thiết thì nhanh chóng làm việc với các cơ sở này, xác định nguyên nhân để kịp thời chấn chỉnh. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với cơ sở khám chữa bệnh vi phạm.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau, tính đến cuối tháng 9-2025, tổng chi khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế trên địa bàn hơn 2.104 tỷ đồng, ước cả năm 2025 khoảng 2.845 tỷ đồng, vượt khoảng 10% tổng dự kiến chi cả năm 2025 (tổng số tiền giao dự toán cả năm 2025 trên 2.613 tỷ đồng).

Qua 9 tháng đầu năm 2025, Cà Mau xếp thứ 19/34 tỉnh, thành vượt dự toán khám chữa bệnh BHYT, tỷ lệ này giảm so với trước. Nguyên nhân công tác quản lý và kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Cà Mau từng bước hiệu quả, kiềm chế tốc độ gia tăng chi phí, đảm bảo cân đối quỹ và sử dụng dự toán hợp lý, tiết kiệm.

Nhằm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát chi khám chữa bệnh BHYT, ngay từ đầu năm 2025, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính, BHXH tỉnh, và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; chỉ đạo ngay sau khi BHXH tỉnh Cà Mau báo cáo tình hình thực hiện công tác chi khám chữa bệnh BHYT định kỳ hàng quý.

