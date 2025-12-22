Sức bật của Đồng bằng sông Cửu Long

Nhà máy Betalactam của DHG Pharma đạt tiêu chuẩn quốc tế EU-GMP

Ngày 22-12, tại TP Cần Thơ, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) tổ chức lễ công bố nhà máy Betalactam đạt tiêu chuẩn quốc tế EU-GMP (Chứng nhận Thực hành tốt sản xuất thuốc của châu Âu).

Nghi thức đón nhận "Nhà máy Betalactam của DHG Pharma đạt tiêu chuẩn quốc tế EU-GMP"

Nhà máy Betalactam nằm trong khu phức hợp Betalactam, rộng 18.495m² đặt tại KCN Tân Phú Thạnh - Giai đoạn 1, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ.

Nhà máy có sự tham gia của hơn 330 cán bộ nhân viên đã được đào tạo chuyên nghiệp và kỷ luật, đảm bảo thấu hiểu tư duy khoa học và tuân thủ mọi tiêu chuẩn EU-GMP nghiêm ngặt nhất.

Nhà máy Betalactam của DHG Pharma

Cùng với nhà máy Non-Betalactam đã được chứng nhận JAPAN GMP và EU-GMP vào năm 2024, sản xuất đa dòng sản phẩm (giảm đau hạ sốt, tiêu hóa, tim mạch…) trên 3 dây chuyền (viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng), DHG Pharma ngày càng gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường dược nội địa.

GS-TS Trần Việt Hùng, Viện trưởng Viện kiểm nghiệm thuốc TPHCM cho rằng, việc DHG Pharma đạt được tiêu chuẩn JAPAN GMP và EU-GMP cho các dây chuyền sản xuất đã sẵn sàng bước vào "sân chơi" toàn cầu với tâm thế tự tin nhất. Đạt được tiêu chuẩn kép EU-GMP và JAPAN-GMP không chỉ giúp DHG Pharma khẳng định vị thế ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất thuốc mà quan trọng hơn, là mang lại giá trị thực cho cộng đồng.

Nhờ đó, các bác sĩ và người dân có thể yên tâm sử dụng sản phẩm thuốc nội có chất lượng tương đương thuốc ngoại nhập, với giá thành hợp lý và tiết kiệm hơn.

