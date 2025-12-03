Cà Mau: Kiến nghị sớm xử lý dứt điểm vụ án khu dân cư Nọc Nạng

Ngày 3-12, UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã trả lời kiến nghị của cử tri về việc sớm xem xét, xử lý dứt điểm vụ án khu dân cư Nọc Nạng.

Dự án Khu dân cư Nọc Nạng

Theo UBND tỉnh Cà Mau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 7 bị can liên quan vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng"; "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại dự án khu dân cư Nọc Nạng (thuộc thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu trước đây; nay là phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau).

Ngày 19-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ban hành kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, ngày 30-9-2025, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Hiện tại, vụ án đang trong giai đoạn điều tra bổ sung.

Liên quan vụ việc, tháng 1-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Hiền (sinh năm 1963, Phó Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Việt Hà) về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Việt Trung (sinh năm 1984, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đồng thời, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Phượng (sinh năm 1958, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai, nay là phường Giá Rai); Nguyễn Văn Trận (sinh năm 1980, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai (nay là phường Giá Rai) về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Qua điều tra, bước đầu xác định các sai phạm liên quan dự án khu dân cư Nọc Nạng gây thiệt hại của Nhà nước hơn 45 tỷ đồng.

TẤN THÁI