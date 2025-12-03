Ứng phó đợt mưa lớn ở Trung Trung bộ

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương từ Quảng Trị đến Đà Nẵng đề phòng đợt mưa lớn (có thể đạt 250mm).

Ảnh radar thời tiết lúc 17 giờ 44 ngày 3-12 cho thấy Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có mưa. Nguồn: Z.E

Chiều 3-12, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện đề nghị UBND các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và các bộ liên quan, theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét để thông tin kịp thời cho người dân cùng các cấp chính quyền cơ sở.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng, kịp thời khơi thông dòng chảy bị tắc nghẽn, tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán.

Ban chỉ đạo quốc gia cũng đề nghị bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện ở những khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; chuẩn bị phương tiện, vật tư để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục chính.

Các công trình xung yếu, công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực hầm mỏ và khai thác khoáng sản cần được kiểm tra và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn, trong đó việc vận hành xả nước hồ chứa phải ưu tiên cắt giảm lũ cho hạ du.

Các địa phương cũng cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, đặc biệt ở các khu vực có nguy cơ bị chia cắt. Đồng thời, các cơ quan phát thanh, truyền hình và báo chí từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến mưa lũ để hỗ trợ chính quyền và người dân chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại.

Chiều 3-12, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, bộ phận không khí lạnh đã tràn xuống khu vực Đông Bắc bộ của miền Bắc. Mưa nhỏ xuất hiện rải rác, nhiệt độ đã giảm khoảng 3-6 độ C so với sáng 3-12.

Tại đảo Bạch Long Vĩ, gió đông bắc mạnh cấp 6. Ngày 4-12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến những phần còn lại của Bắc bộ và phát triển xuống Bắc Trung bộ, sau đó lan sang Tây Bắc bộ và phía Bắc của Trung Trung bộ.

Trên đất liền, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa nhỏ, trời rét (vùng núi của Bắc bộ và Bắc Trung bộ có nơi rét đậm). Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc bộ (gồm Hà Nội) phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Từ đêm 4-12 đến ngày 5-12, nhiệt độ ở phía Bắc nhích lên nhẹ, phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 14-16 độ C.

Trong quá trình di chuyển xuống Trung bộ, không khí lạnh sẽ tương tác hoàn lưu áp thấp (suy yếu từ bão số 15) và đới gió đông trên cao, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nguy cơ mưa vừa, mưa to diện rộng. Từ ngày 5-12, mưa lớn ở khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

PHÚC HẬU