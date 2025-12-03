“Chợ ma” mùa nước nổi vùng biên giới An Giang

Hoạt động từ 3 giờ sáng và kết thúc sau khoảng 2 tiếng, chợ cá đồng Tha La (ấp Cây Châm, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) được nhiều người dân quen gọi là “chợ ma” hay “chợ âm phủ”, “chợ chồm hổm”.
Theo người dân quanh đây, "chợ ma" bắt đầu họp chợ khi trời còn tối om, đến khi mặt trời dần ló dạng thì cũng là lúc cá tép từ nơi đây sẽ tỏa đi khắp các chợ trong tỉnh để bán lại cho người dân.
Những người gắn bó nhiều năm với khu chợ ma cho biết: Đa phần người bán, người mua đều quen mặt nhau bao năm nên chẳng ai nói thách hay hét giá, cứ thuận mua vừa bán nên hoạt động mua bán diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ.
Chợ nhộn nhịp nhất là vào mùa nước nổi (thường từ tháng 7 đến tháng 10 Âm lịch), trở thành nét độc đáo rất riêng của vùng biên giới tỉnh An Giang. Người mua, kẻ bán đến đây đều mang theo đèn pin để soi cá, trả tiền...