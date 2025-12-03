Xã hội

“Chợ ma” mùa nước nổi vùng biên giới An Giang

SGGPO

Hoạt động từ 3 giờ sáng và kết thúc sau khoảng 2 tiếng, chợ cá đồng Tha La (ấp Cây Châm, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) được nhiều người dân quen gọi là “chợ ma” hay “chợ âm phủ”, “chợ chồm hổm”.

Theo người dân quanh đây, "chợ ma" bắt đầu họp chợ khi trời còn tối om, đến khi mặt trời dần ló dạng thì cũng là lúc cá tép từ nơi đây sẽ tỏa đi khắp các chợ trong tỉnh để bán lại cho người dân.

Những người gắn bó nhiều năm với khu chợ ma cho biết: Đa phần người bán, người mua đều quen mặt nhau bao năm nên chẳng ai nói thách hay hét giá, cứ thuận mua vừa bán nên hoạt động mua bán diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ.

Chợ nhộn nhịp nhất là vào mùa nước nổi (thường từ tháng 7 đến tháng 10 Âm lịch), trở thành nét độc đáo rất riêng của vùng biên giới tỉnh An Giang. Người mua, kẻ bán đến đây đều mang theo đèn pin để soi cá, trả tiền...

Anh 1.JPG
Mùa nước nổi mang lại nhiều tôm cá cũng là lúc ngư dân đi đặt dớn, đặt lọp, đặt lờ, kéo lưới đánh bắt cá lóc, cá rô, cá linh… rồi mang ra “chợ ma” bán
Anh 2.jpg
Một đêm may mắn kéo lưới dính nhiều tôm cá thì ngư dân có thể kiếm được vài triệu đồng
Anh 2-2.JPG
Ngư dân đánh bắt cá xong đưa luôn lên “chợ ma” bán nên cá rất tươi
Anh 3.JPG
Các thương lái từ các nơi tập trung về chờ ngư dân mang cá đến bán
Anh 4.JPG
Theo những người bán cá ở đây, "chợ ma" đã tồn tại hơn 20 năm và là một trong những chợ cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh An Giang
Anh 5.JPG
Chợ hoạt động trong đêm tối om nên người mua, người bán phải dùng đèn pin, đèn pha rọi lựa cá, trả tiền
Anh 6.jpg
Các loại tôm cá sau khi mua bán ở "chợ ma" sẽ được đưa về các chợ trong tỉnh bán lại cho khách
Anh 7.JPG
Suốt mùa nước nổi, chợ ngày nào cũng họp bất chấp mưa gió
Anh 8.JPG
Chợ nằm dưới chân cầu Tha La, trên đoạn đường Cây Châm dài khoảng 50m, không khí mua bán luôn náo nhiệt
Anh 9.jpg
Người bán, người mua ở chợ gần như đều quen mặt nên ít phải trả giá, chỉ cần cân rồi trả tiền
Anh 10.JPG
Người dân địa phương trong vùng cũng đi chợ sớm để mua được cá, tôm tươi
Anh 11.JPG
Cảnh mua bán diễn ra nhanh chóng, đến khoảng 4 giờ 30 chợ dần thưa thớt
Tin liên quan
NAM KHÔI

Từ khóa

"chợ ma" chợ cá đồng mùa nước nổi chợ cá ở An Giang

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn