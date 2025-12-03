“Chợ ma” mùa nước nổi vùng biên giới An Giang

Hoạt động từ 3 giờ sáng và kết thúc sau khoảng 2 tiếng, chợ cá đồng Tha La (ấp Cây Châm, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) được nhiều người dân quen gọi là “chợ ma” hay “chợ âm phủ”, “chợ chồm hổm”.

Theo người dân quanh đây, "chợ ma" bắt đầu họp chợ khi trời còn tối om, đến khi mặt trời dần ló dạng thì cũng là lúc cá tép từ nơi đây sẽ tỏa đi khắp các chợ trong tỉnh để bán lại cho người dân.

Những người gắn bó nhiều năm với khu chợ ma cho biết: Đa phần người bán, người mua đều quen mặt nhau bao năm nên chẳng ai nói thách hay hét giá, cứ thuận mua vừa bán nên hoạt động mua bán diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ.

Chợ nhộn nhịp nhất là vào mùa nước nổi (thường từ tháng 7 đến tháng 10 Âm lịch), trở thành nét độc đáo rất riêng của vùng biên giới tỉnh An Giang. Người mua, kẻ bán đến đây đều mang theo đèn pin để soi cá, trả tiền...

Mùa nước nổi mang lại nhiều tôm cá cũng là lúc ngư dân đi đặt dớn, đặt lọp, đặt lờ, kéo lưới đánh bắt cá lóc, cá rô, cá linh… rồi mang ra “chợ ma” bán

Một đêm may mắn kéo lưới dính nhiều tôm cá thì ngư dân có thể kiếm được vài triệu đồng

Ngư dân đánh bắt cá xong đưa luôn lên “chợ ma” bán nên cá rất tươi

Các thương lái từ các nơi tập trung về chờ ngư dân mang cá đến bán

Theo những người bán cá ở đây, "chợ ma" đã tồn tại hơn 20 năm và là một trong những chợ cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh An Giang

Chợ hoạt động trong đêm tối om nên người mua, người bán phải dùng đèn pin, đèn pha rọi lựa cá, trả tiền

Các loại tôm cá sau khi mua bán ở "chợ ma" sẽ được đưa về các chợ trong tỉnh bán lại cho khách

Suốt mùa nước nổi, chợ ngày nào cũng họp bất chấp mưa gió

Chợ nằm dưới chân cầu Tha La, trên đoạn đường Cây Châm dài khoảng 50m, không khí mua bán luôn náo nhiệt

Người bán, người mua ở chợ gần như đều quen mặt nên ít phải trả giá, chỉ cần cân rồi trả tiền

Người dân địa phương trong vùng cũng đi chợ sớm để mua được cá, tôm tươi

Cảnh mua bán diễn ra nhanh chóng, đến khoảng 4 giờ 30 chợ dần thưa thớt

