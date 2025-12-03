Chất lượng không khí ở Hà Nội vẫn nằm trong nhóm ô nhiễm nhất thế giới

Sáng 3-12, do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió mùa Đông Bắc tăng cường, chất lượng không khí đã được cải thiện hơn nhưng ô nhiễm không khí và bụi mịn tại Hà Nội vẫn ở mức rất cao, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Hà Nội vẫn nằm trong "top 10" những thành phố có không khí ô nhiễm nhất trên thế giới.

Trên hệ thống quan sát, đánh giá chất lượng không khí toàn cầu IQAir vào thời điểm 7 giờ sáng nay, chỉ số chất lượng không khí AQI tại Hà Nội là 167 (mức màu đỏ, có hại cho sức khỏe người dân) và nồng độ bụi mịn PM2.5 ở mức 65 µg/m3 - gấp gần 5 lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới. Số liệu quan trắc cho thấy, tại nhiều khu vực ở Hà Nội có chỉ số AQI vượt ngưỡng 200 (màu tím, rất nguy hại) như: Thạch Thất, Hạ Bằng… Với chỉ số AQI trên, Hà Nội đứng thứ 9/10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, sau các thành phố: Delhi và Kolkata (Ấn Độ), Dhaka (Bangladesh), Tehran (Iran)…

Chất lượng không khí ở Hà Nội vẫn ô nhiễm nặng do bụi mịn PM2.5

Trước tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội kéo dài nhiều ngày, UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Trong đó, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Y tế chuẩn bị tài liệu hướng dẫn để người dân nhận diện thời điểm không khí xấu, đồng thời đưa ra khuyến cáo giảm tiếp xúc ngoài trời, nhất là sáng sớm và ban đêm. Các bệnh viện ở khu vực nội thành chuẩn bị tăng cường năng lực, sẵn sàng tiếp nhận lượng bệnh nhân hô hấp có thể tăng trong những ngày ô nhiễm đậm đặc.

Lượng phương tiện giao thông quá đông làm gia tăng ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo các trường học sẽ theo dõi chất lượng không khí hàng ngày để điều chỉnh hoạt động. Khi chỉ số vượt ngưỡng "xấu", học sinh hạn chế hoạt động ngoài trời. Nếu ô nhiễm nghiêm trọng, trường có thể thay đổi thời gian học tập để đảm bảo an toàn.

Các công trường xây dựng tăng cường kiểm soát bụi bằng che chắn, rửa xe, phun sương và giám sát bằng camera cảm biến trí tuệ nhân tạo tại những dự án lớn. Một số khu dân cư, công viên và tuyến đường chính sẽ được thí điểm phun sương giảm bụi, góp phần hạ nồng độ bụi mịn trong không khí. Các cơ sở sản xuất có nguy cơ phát thải cao được khuyến khích điều chỉnh lịch vận hành những công đoạn phát sinh bụi mạnh sang thời điểm thời tiết thuận lợi hơn.

AQI là chỉ số chất lượng không khí, phản ánh mức độ ô nhiễm từ 0 đến trên 300. Chỉ số AQI càng cao càng nguy hại tới sức khỏe con người. Ngưỡng 101-150 được xem là ảnh hưởng đến nhóm nhạy cảm; từ 151 trở lên gây hại cho sức khỏe; trên 200 được coi là nguy hại, mọi người đều có nguy cơ bị ảnh hưởng.

QUỐC LẬP