Sáng nay, 3-12, không khí lạnh áp sát miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm 3-12, khối không khí lạnh ở phía Bắc lục địa đã xuống gần biên giới phía Bắc.

Gió đông bắc đang đưa không khí lạnh từ phía Bắc xuống phía Nam. Nguồn: Z.E

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trưa 3-12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó lan sang Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và phía Bắc của Trung Trung bộ.

Gió đông bắc trên đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể mưa hoặc mưa nhỏ. Từ đêm 3-12, miền Bắc và Hà Nội chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Từ đêm 3-12, nhiệt độ ở Bắc bộ giảm còn 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Bắc Trung bộ phổ biến 16-18 độ C. Hà Nội có mưa và chuyển rét về đêm, nền nhiệt thấp nhất 15-18 độ C.

Trên biển, Bắc Biển Đông từ ngày 3-12 có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật 8-9; sóng cao 3-5m. Vịnh Bắc bộ gió tăng lên cấp 6, lúc cấp 7, giật 8 và sóng 2-4m. Vùng biển Nam Quảng Trị - Huế và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông từ chiều 3-12 có gió cấp 6, giật 7-8; sóng 3-5m.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp (suy yếu từ bão số 15) và nhiễu động gió đông trên cao sẽ gây mưa vừa, mưa to diện rộng ở Trung bộ từ ngày 3-12 đến đêm 4-12. Khu vực bị ảnh hưởng tập trung ở Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Theo các chuyên gia khí tượng, trưa và chiều 3-12, mưa rào xuất hiện tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị. Tại Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa to với nhiều đợt dông di chuyển từ biển vào đất liền. Ở Tây Nguyên ngày 3-12, mưa rào xuất hiện từng đợt ngắn, riêng Lâm Đồng có khả năng mưa to.

PHÚC VĂN