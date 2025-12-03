Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các nhà thầu tiếp tục khẩn trương bố trí “3 ca, 4 kíp”, thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” để hoàn thành tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng (thứ hai từ phải qua) kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1

Ngày 3-12, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã đến kiểm tra tiến độ thi công Dự án thành phần 1, thuộc Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Dự án thành phần 1, tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) có tổng chiều dài trên 57km. Trong đó, đoạn qua tỉnh An Giang dài trên 56,4km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13.500 tỷ đồng. Toàn tuyến xây dựng 5 nút giao, 33 cầu; có hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí không dừng và trạm dừng nghỉ tại km22+300…

Theo Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, sản lượng thi công toàn dự án đạt 66,47% (vượt khoảng 0,09% so giá trị hợp đồng), tương ứng giá trị sản lượng thực hiện khoảng 5.577 tỷ đồng. Hiện nay, các nhà thầu đang khẩn trương trải thảm nhựa, phấn đấu đến ngày 19-12-2025 sẽ hoàn thành khoảng 25km mặt đường bê tông nhựa; đoạn tuyến 32,014km phấn đấu hoàn thiện đến cấp phối đá dăm mặt đường để thông xe trên tuyến.

Phấn đấu đến ngày 19-12-2025 sẽ hoàn thành khoảng 25km mặt đường bê tông nhựa

Sau khi khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh thời điểm này đang là giai đoạn nước rút. Do đó, các nhà thầu cần tiếp tục khẩn trương bố trí “3 ca, 4 kíp”, thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”; tăng cường thiết bị, phương tiện máy móc và con người đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Đối với khó khăn của các nhà đầu tư, chủ yếu về nguồn cát, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến để các nhà thầu tiếp nhận mỏ Tấn Mỹ.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đảm bảo theo quy định; hồ sơ nào hoàn thành, Ban Quản lý dự án tỉnh phải giải ngân ngay. Ban Quản lý dự án tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn.

Đối với các nút giao, trạm quản lý thông minh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án tỉnh phối hợp Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đề ra; phối hợp các nhà thầu chuẩn bị chu đáo cho lễ thông xe, dự kiến tổ chức ngày 19-2-2026.

