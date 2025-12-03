Campuchia trao trả 21 công dân Việt Nam

Số công dân trên là các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại TP Sampoue Poun, tỉnh Kandal, Campuchia.

Các công dân do phía Campuchia trao trả cho Việt Nam

Trưa 3-12, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận 21 công dân Việt Nam do lực lượng Campuchia trao trả.

Số công dân trên là các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản nằm trong kế hoạch phá án số 33/KHPA-CB5 Chuyên án bí số CB5 ngày 5-11 của Công an tỉnh Lạng Sơn về đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại TP Sampoue Poun, tỉnh Kandal, Campuchia.

Sau khi tiếp nhận các đối tượng vào đêm 2-12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã lập biên bản bàn giao người cho Công an tỉnh Lạng Sơn để phục vụ điều tra…

NAM KHÔI