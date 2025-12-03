Đồng Nai: Biểu dương 158 điển hình tiên tiến dân tộc thiểu số

Đây là dịp tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển cộng đồng, qua đó khẳng định vai trò quan trọng của đồng bào DTTS trong sự phát triển chung của tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh đã trao tặng hoa chúc mừng và bằng khen của UBND tỉnh cho 35 điển hình tiên tiến. Cùng với đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cũng trao giấy khen cho 123 cá nhân tiêu biểu trong đồng bào DTTS.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các điển hình tiên tiến

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng ghi nhận và chúc mừng những nỗ lực, đóng góp của các điển hình tiên tiến trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, công tác dân tộc luôn là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào DTTS; chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: VĂN TRUYÊN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương, lan tỏa những giá trị tích cực từ các điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, động viên đồng bào các dân tộc phát huy nội lực, tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế – xã hội.

Đối với các gương được tuyên dương, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng mong muốn mỗi cá nhân tiếp tục phát huy thành tích, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc tỉnh nhà.

