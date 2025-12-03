EVN đảm bảo tiến độ, chuẩn bị lễ khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành những công việc cuối cùng, sẵn sàng khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng sắp hoàn thành toàn bộ. Ảnh: EVN

EVN thông tin, Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương vừa chủ trì cuộc họp ngày 2-12 rà soát các điều kiện nghiệm thu, hoàn tất những công việc cuối cùng để khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng trong tháng 12.

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (tổng công suất 480MW) do EVN làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công từ tháng 12-2020.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) Bùi Phương Nam cho biết, đến nay, công tác thi công xây dựng, các hạng mục công trình đã hoàn thành theo thiết kế được duyệt bao gồm: kênh dẫn – cửa lấy nước; giếng đứng – hầm dẫn nước – hầm tiêu nước ; đường ống áp lực; nhà máy – kênh xả.

Đối với công tác lắp đặt thiết bị, trên công trường đã hoàn thành thiết bị cơ khí thủy công; hoàn thành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị cơ điện cho công trình; hoàn thành thí nghiệm hiệu chỉnh theo thiết kế được phê duyệt và theo chương trình thí nghiệm khởi động, chạy thử tổng hợp tổ máy.

EVNPMB1 và các nhà thầu cũng hoàn thành hệ thống thiết bị quan trắc, các thiết bị hoạt động bình thường, kết quả đo tin cậy, đủ điều kiện đánh giá trạng thái làm việc của công trình.

Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng được Thủ tướng phê duyệt Quy trình vận hành liên hồ chứa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy phép môi trường.

Lãnh đạo EVN kiểm tra thực địa dự án ngày 2-12. Ảnh: EVN

Sau khi kiểm tra thực địa vào ngày 2-12, nghe báo cáo từ Ban Quản lý dự án Điện 1 cùng các nhà thầu, Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đánh giá cao nỗ lực của lực lượng thi công trong suốt hành trình 5 năm triển khai dự án, đã vượt khó để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 1 và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc các mốc tiến độ đã đặt ra, nhằm hoàn thành nghiệm thu và đưa công trình Thủy điện Hòa Bình mở rộng vào sử dụng theo đúng kế hoạch, phục vụ lễ khánh thành nhà máy ngày 19-12.

Các đơn vị phải thúc đẩy công tác thử nghiệm tổ máy H10; đồng thời rà soát, hoàn thiện công tác phòng cháy chữa cháy; triển khai vệ sinh công nghiệp, công tác môi trường và hoàn thiện cảnh quan kiến trúc nhà máy.

Lãnh đạo EVN cũng giao nhiệm vụ cho các ban chuyên môn, EVNPMB1 và các đơn vị thành lập tổ công tác chuyên biệt, sớm hoàn thiện hồ sơ để mời Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra, đánh giá công tác nghiệm thu công trình.

Khi chính thức vận hành, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng góp phần tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tận dụng hiệu quả nguồn nước xả thừa vào mùa lũ của nhà máy hiện hữu. Công trình còn góp phần nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số, giảm chi phí vận hành của hệ thống và giảm tải cho các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ thiết bị và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.

PHÚC HẬU