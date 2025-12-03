Xã hội

Đà Nẵng: Xuất hiện "hố tử thần" trên đường, 2 xe ô tô bị "nuốt chửng"

Chiều 3-12, tại đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải, TP Đà Nẵng), mặt đường bất ngờ bị sụt lún, tạo hố sâu khiến 2 xe ô tô bị "nuốt chửng".

Hai ô tô bị nuốt chửng
Trước đó, khoảng 14 giờ 15 cùng ngày, trên đường Nguyễn Công Trứ, đoạn gần ngã tư Ngô Quyền, bất ngờ xảy ra vụ sụt lún nghiêm trọng, tạo thành một hố sâu khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Người dân cho biết, khu vực này đã xuất hiện các vết nứt trên mặt đường nhiều ngày trước.

Ghi nhận tại hiện trường, "hố tử thần" nằm sát lề bên phải đường Nguyễn Công Trứ (hướng đường Ngô Quyền đi Trần Hưng Đạo). Bề rộng hố chiếm gần nửa mặt đường, kéo dài khoảng 10m, độ sâu tầm 2m.

IMG_9410.jpeg
Vị trí bị sụt lún nằm sát một công trình xây dựng đang thi công

Vị trí bị sụt lún nằm sát bên công trường xây dựng của một dự án. Thời điểm xảy ra sự cố, có 2 ô tô con đang đậu sát lề đường bị rơi xuống hố, một ô tô con khác nằm vắt vẻo trên miệng hố.

Sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng liên quan đã có mặt, phong toả hiện trường để đảm bảo an toàn; điều tra nguyên nhân vụ việc.

z7288352071999_14e6cbe683e5bbe26b545f33090204c0.jpg
Hiện trường vụ việc
PHẠM NGA

