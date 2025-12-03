Ngày 3-12, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3-12, Lễ hội Vượt Sóng 2025 chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Khai mạc Lễ hội Vượt Sóng 2025

Lễ hội thuộc khuôn khổ dự án cộng đồng “Vượt sóng” do Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM phối hợp các đơn vị thực hiện giai đoạn 2025-2030. Ngay sau khai mạc là Tọa đàm “Người khuyết tật và quyền về giáo dục của người khuyết tật”.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động từ ngày 3 đến ngày 6-12. Theo ban tổ chức, lễ hội dự kiến thu hút 500 thanh thiếu niên khuyết tật mỗi ngày, với tổng quy mô khoảng 3.000 người tham dự, bao gồm phụ huynh, tình nguyện viên, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

Các hoạt động trong ngày khai mạc

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, cho rằng, cuộc sống của người khuyết tật chỉ là gặp những bất tiện chứ không bất hạnh. Với thông điệp “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ”, lễ hội nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về người khuyết tật; tạo cơ hội học tập - phát triển - hòa nhập cho thanh thiếu niên khuyết tật; lan tỏa tinh thần sẻ chia, tôn trọng sự đa dạng và khuyến khích cộng đồng cùng đồng hành. Cùng với đó, thúc đẩy vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động chăm lo cho người yếu thế.

“Chúng tôi hy vọng, cùng với lễ hội, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng môi trường không rào cản với người khuyết tật. Mỗi người trong cộng đồng chung tay, đồng hành hỗ trợ người khuyết tật theo cách riêng, trong khả năng của mình", ông Hồng Phúc chia sẻ.



Tọa đàm “Người khuyết tật và quyền về giáo dục của người khuyết tật”

TIỂU TÂN