Cà Mau: Lại xảy ra sụt lún đường giao thông giữa mùa khô

Chiều 23-4, UBND xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết, đã lắp đặt biển báo hạn chế lưu thông qua khu vực sụt lún trên tuyến đường kênh xáng Đông Hưng, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Hiện trường vụ sụt lún

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 22-4, trên tuyến đường kênh xáng Đông Hưng (đoạn thuộc ấp Kinh Lớn, xã Cái Nước) xảy ra sụt lún, gây sạt lở mặt đường chiều dài khoảng 60m, sâu khoảng 0,1m – 0,6m. Rất may, thời điểm xảy ra sụt lún, sạt lở vào lúc sáng sớm nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện khu vực này, có nguy cơ tiếp tục sụt lún sâu hơn, việc đi lại gặp khó khăn.

Hiện Phòng Kinh tế xã Cái Nước phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây sụt lún và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 9-4, đoạn đường trên tuyến kênh xáng Đông Hưng (ấp Khánh Tư, xã Cái Nước) bị sụt lún khoảng 30m, sâu từ 0,5m đến 1,2m. Các phương tiện giao thông không thể đi lại qua khu vực này.

Mặc dù, đang là mùa khô nhưng trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra các vụ sụt lún, sạt lở đường giao thông, khu vực dân cư; gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng và đe dọa trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân.

TẤN THÁI